中東戰火擴大 陸外長王毅示警：若核設施被打擊將有嚴重後果

大陸外長王毅26日在北京會見國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）。王毅表示，中東戰事正在蔓延擴大，影響加速外溢，如果把核設施作為打擊目標，將帶來無法估量的嚴重後果，強調要防止對抗輪番升級，衝擊世界和平與地區穩定。

據新華社，王毅強調，中國將堅定恪守和踐行多邊主義，維護聯合國憲章權威和地位，致力於重振聯合國、壯大聯合國，推進構建更加公正合理的全球治理體系。國際原子能機構在全球核治理中發揮著重要作用，承擔的國際責任日益突出，肩負著各國人民的期待。中方願同國際原子能機構加強合作，捍衛國際核不擴散體系，為維護和平作出努力。

中方引述格羅西表示，當今世界面臨不確定性，變化之大難以預料，令人擔憂，各國必須攜手應對挑戰。中國是核能大國，也是機構重要成員。國際原子能機構堅持「一個中國」政策，願同中方在解決有關熱點問題、推動和平利用核能方面深化溝通協作，共同維護國際核不擴散體系，維護世界和平與穩定。

王毅強調，中國將堅定恪守和踐行多邊主義，維護聯合國憲章權威和地位，致力於重振聯合國、壯大聯合國，推進構建更加公正合理的全球治理體系。國際原子能機構在全球核治理中發揮著重要作用，承擔的國際責任日益突出，肩負著各國人民的期待。中方願同國際原子能機構加強合作，捍衛國際核不擴散體系，為維護和平作出努力。

王毅近日分別與伊朗外長、埃及外長、土耳其外長通話，重申中方的原則立場，強調所有熱點問題都應通過對話談判解決，而不應使用武力，談起來總比打下去好。