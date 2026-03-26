川普將於5月14日訪中 陸外交部：雙方保持溝通

陸配徐春鶯涉長期與中共組織往來並匯報國內政情，被依反滲透法等罪起訴。陸委會副主委梁文傑26日下午表示，陸委會對此案持續有關注，但也不知道背後有這麼多細節。他強調，政黨凡是被滲透就是受害者，每個政黨都可能被滲透，但是當滲透事實很明顯時，政黨就要處理，否則就是自願被滲透，就是在跟對岸合作。

2026-03-26 17:41