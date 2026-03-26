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川普將於5月14日訪中 陸外交部：雙方保持溝通
白宮對外透露，美國總統川普將於5月14至15日赴中國進行國是訪問。北京對於川普到訪時間仍未正式證實，中國外交部今天表示，中美雙方對於川普訪中一事保持溝通。
中國外交部今天下午召開例行記者會。據澎湃新聞報導，日本共同社記者於會上提問，川普（DonaldTrump）將於5月14至15日對中國進行國是訪問，在北京與中國領導人習近平會晤，外交部能否確認。
中國外交部發言人林劍表示，「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。中美雙方就特朗普（川普）總統訪華事保持著溝通」。
據路透社25日報導，白宮新聞秘書李威特（KarolineLeavitt）在記者會上宣布，川普將於5月14至15日赴中國進行國是訪問，會晤習近平；習近平之後將回訪華府。
李威特提到，「第一夫人梅蘭妮亞（MelaniaTrump）與總統川普將在華府作東，接待習主席與彭麗媛夫人的回訪，日期將於今年稍晚公布」。
川普原先規劃下週訪問中國，由於美國、以色列對伊朗戰事延期；李威特表示，習近平理解為何川普訪中行程需要改期。
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