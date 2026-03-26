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美國報告稱中共未計畫2027年犯台 陸國防部：中國終將統一

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國防部發言人蔣濱26日回應美方情報部門報告指大陸沒有計畫2027年武力攻台。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國防部發言人蔣濱26日回應美方情報部門報告指大陸沒有計畫2027年武力攻台。（記者廖士鋒／攝影）

美國國家情報總監辦公室18日公布一份報告，認為現階段大陸沒有計畫在2027年入侵台灣，對此大陸國防部26日表態稱，台灣問題純屬中國內政，如何解決完全是中國人自己的事，同時也強調，「中國終將統一，也必將統一」，「台獨分裂勢力若膽敢突破紅線，必遭雷霆重擊」。

美方在上述「2026美國情報社群年度威脅評估」報告中指出，情報社群評估中國大陸現階段沒有計畫在2027年入侵台灣、傾向不動用武力攻台達成統一。對此，陸委會主委邱垂正則強調，中共仍然以消滅中華民國做準備，包括軍機艦擾台、武力軍事準備，從來沒有停止過。

大陸國防部發言人蔣斌26日下午在本月的例行記者會上表示，台灣問題純屬中國內政，如何解決完全是中國人自己的事，不容任何外來干涉，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，「在台灣問題上謹言慎行，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，以實際行動維護兩國兩軍關係大局。」

蔣斌也強調，台灣是中國的一部分，中國終將統一，也必將統一，這是任何人、任何勢力都無法阻擋的歷史大勢。他重申大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但決不承諾放棄使用武力，並警告「台獨分裂勢力若膽敢突破紅線，必遭雷霆重擊。」

另就共軍東莞艦和安慶艦近日完成入列東部戰區海軍後的首次編隊訓練和實彈射擊，有陸方分析認為，這2艘最新的055型飛彈驅逐艦，將顯著提升中共海軍震懾與打擊「台獨勢力」的能力。蔣斌說，實現祖國完全統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，「我們持續加強練兵備戰，將以更強大的能力、更豐富的手段，堅決打擊台獨分裂勢力，反對外部勢力干涉」，他並稱，「台獨武裝若要負隅頑抗，只有死路一條。」

對於有分析認為，現在中東局勢下美國從南韓將薩德反飛彈系統撤出，這也是共軍武力攻台絕佳時機，蔣斌則說，「中方一貫反對美國在韓國部署薩德反導系統」。

台灣問題 邱垂正 大陸 中共

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