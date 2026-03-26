韓總理金民錫：不只韓中 也期待與日本和其他國家創造經濟新機遇

韓國總理金民錫26日以視頻形式出席博鰲亞洲論壇2026年會全體大會，他提出打造技術創新增長動力、鞏固區域經濟合作平台與拓展實質互聯互通等三點建議，以應對當前國際變局。同時稱，韓國希望積極利用這些匯聚全球企業、資本與技術的平台，將韓中之間的產業、技術及投資合作具體化、實效化。不僅限於韓中兩國，更期待能與日本及世界各國共同創造全球經濟的新機遇。

金民錫本來預定要親自出席博鰲亞洲論壇，當時此舉被視為鞏固中韓關係回暖的勢頭，落實中韓兩國元首共識，也因為時間點剛好落在川習會預定的3月底4月初之前，也被認為是韓國在地緣博弈中尋求戰略平衡與安全墊的舉措。不過中東局勢升溫，他以「需留守國內應對中東局勢不穩給韓國經濟帶來的影響」為由，在開幕24小時內臨時取消行程，而改以視頻形式出席。

金民錫通過視頻表示，當前正直面充滿不確定性的驚濤駭浪。中東局勢動蕩、俄烏戰爭持續，國際地緣政治緊張局勢不斷加劇。與此同時，技術革新、供應鏈重組、人口結構變化等結構性變革也在快速推進。在本次論壇上，將共同探討在變化的國際環境下應確立的新方向。

金民錫對於當前變化的國際環境確立新方向上提出三點建議，以加強制度性的互聯互通：

第一，通過技術創新打造新的增長動力，為共同發展做出貢獻。他表示，特別是在人工智慧（AI）、半導體、生物技術等尖端領域，不僅要推動各國根據自身情況將創新擴散至社會各個層面，還必須並行推進國家間的合作努力。韓國希望通過「AI轉型」、「AI基本法」等舉措，在促進創新技術應用於產業現場、構建可信賴的數字環境等方面，為亞洲的發展貢獻力量。

第二，鞏固區域經濟合作平台。他說，當前國際經濟活動充滿不確定性，而亞洲區域內最大的合作平台RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）和APEC（亞太經合組織），對於提高貿易與投資的可預測性、增強供應鏈的安全與韌性至關重要。去年仁川APEC峰會的成果，希望能在今年的深圳峰會中得到延續，進一步提升區域內的開放性與穩定性，使我們更接近數位化轉型與包容性增長的目標。

第三，拓展實質性互聯互通。要順應變化潮流，將國際合作的視野擴展至新議題，並使合作手段更加多樣化。韓國將2026年定為「綠色大轉型元年」，加速應對氣候變化與能源轉型，並致力於加強與東盟等在數字領域的各類合作。

金民錫表示，區域內的合作僅靠短暫的協議是無法完成的。歸根結柢，人與人的連接、青年代表的共同研究以及長期積累的企業間信任，才是培育「信任資本」的基礎。

金民錫說，今年2月李在明總統訪華時曾比喻道，「韓國與中國如同在同一片大海中，向著同一方向航行的船隻」。這種「同舟共濟」的精神，在面對「不確定性」這一挑戰時顯得尤為迫切。這不僅適用於韓中關係，也適用於整個亞洲。