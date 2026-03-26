新加坡總理黃循財：支持並歡迎中國加入CPTPP

新加坡總理黃循財26日在博鰲亞洲論壇2026年會全體大會上表示，新加坡對中國長期前景充滿信心，將繼續在雙方經濟互惠的領域與中國緊密合作，也鼓勵中國深化融入區域經濟框架。他特別稱，支持並歡迎中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。當然，加入這一高標準協定並非易事，但這將惠及區域並增強這些高標準規則的相關性。

中國大陸加入CPTPP目前遇到高標準對接、地緣政治博弈與需要成員國一致同意等挑戰。而CPTPP接納新成員採一票否決制，目前日本、澳洲與加拿大對中國加入採謹慎觀望態度；新加坡、馬來西亞與越南等採原則支持。

黃循財表示，本次年會召開之際，世界正經歷深刻變革。不論是即將進入第五年的烏克蘭戰爭，還是持續延宕的中東衝突，並非遙遠事件，而是對所有人產生著切實的影響：推高了糧食和能源價格，擾亂了供應鏈，並增加了全球經濟放緩的風險。同時，現正目睹基於國際法和多邊規則的國際制度出現嚴重裂痕。當規則讓位於強權，秩序就會崩潰，沒有任何國家、無論大小能獲得真正的安全。

這些地緣政治轉變簡單直接地影響著經濟。黃循財表示，過去幾十年，全球經濟優先考慮效率，優化生產並跨越邊界。但如今，韌性和安全正被置於優先地位。各國正致力於減少依賴，並重新審視其參與全球經濟的方式。所有這些使得解決氣候變化，或確保AI安全負責使用等全球共同挑戰變得更加困難。解決這些問題取決於全球集體行動，但在當前的環境下，達成共識已變得極為艱難。

黃循財說，當今更加複雜和分裂的世界裡，達成多邊協議極其困難。不能坐等所有國家以同樣的速度、在同一時間共同行動，必須找到新的合作方式。這並不意味著放棄多邊主義。相反，必須繼續加強和改革全球機構。

黃循財也稱，與此同時，需要更靈活的協作方式，即「小多邊主義」（Minilateralism），這種方式可以更快地推進，由志同道合的國家設定標準並樹立榜樣。比如區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）、《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）等。不同國家群體針對特定挑戰開展合作，互補而非取代聯合國等多邊機制。或許不是全球合作的理想模式，但在當前情況下，這是一種務實、靈活且可持續的措施。

黃循財稱，中國將在此過程發揮關鍵作用。鑑於中國不斷增長的經濟實力，和日益增強的塑造全球成果的能力，中國已將科學、技術和創新置於其發展戰略的核心位置。且不斷在創意與數位經濟領域擴大影響力。同時通過亞投行（AIIB）等平台為全球發展做出了貢獻，致力於解決世界性問題。且在不確定性中，中國展現對發展中國家的承諾，表明其願意以多種方式履行義務，支持各級別的發展。除此之外，中國還積極參與關鍵的全球發展倡議。

他說，中國龐大國內市場可以成為區域增長的強大引擎，比如「十五五」規劃更加強調國內消費，並將為區域創造新機遇；中國還能幫助塑造區域演變中的經濟架構，自由貿易試驗區就是中國堅定承諾的一個生動例證。中國應繼續朝此方向努力，支持開放市場，增強對可預測且穩定的全球貿易體系的信心，並在新興領域制定標準。