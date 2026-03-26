陸人大委員長趙樂際出席博鰲論壇 倡推動建構「亞洲安全模式」

博鰲亞洲論壇2026年會全體大會於26日舉行，大陸十四屆全國人大常委會委員長趙樂際26日出席並發表演講，他強調兩大方面議題：一是推動構建安危與共、求同存異、對話協商的「亞洲安全模式」，共同維護地區和世界和平穩定；二是表達大陸將持續擴大高水平對外開放、堅持擴大內需、堅持自由貿易、優化營商環境等舉措。

趙樂際演講開頭即指出，當今世界地緣衝突、局部戰爭此起彼伏，單邊主義、保護主義大行其道，霸權主義、強權政治、威脅上升，完全隔閡，任人對抗的舊思維成長泛起，各國人民要求和平與發展的願望更加迫切，追求公平正義的呼聲更加強烈，已經並將繼續證明團結才是命運，合作才能共贏。

趙樂際稱，大陸國家主席習近平提出「建構人類命運共同體、為全球治理指明正確方向」，要順應和平發展、合作共贏的時代潮流，堅定信心，共同建設好亞洲家園，攜手共建人類命運共同體。

趙樂際說，亞洲人曾飽受戰亂之苦，深知和平穩定的珍貴。要踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，尊重各國主權和領土完整。堅持不干涉別國內政，透過和平方式政治解決矛盾分歧，推動構建安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式，共同維護地區和世界和平穩定，並非封閉排他、開放、合作共贏的美好未來。

他說，過去幾十年，亞洲國家秉持開放的區域走出一條互利共贏之路，要倡導普惠光榮的經濟全球化，堅持開放合作、相互促進、發揮比較優勢，共同維護產業鏈、供應鏈穩定暢通，為全球經濟增長注入更多穩定性和正能量，摒棄強權、開創公平、正義的美好未來。

趙樂際指，大陸全國人大審查批准十五五規劃綱要，確定未來五年國家發展的主要目標和重大任務。中國將完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量的發展，推動經濟實現「質的有效提升」和「量的合理增長」，推動人的全面發展，全體人民共同富裕邁出堅實步伐。

趙樂際主要提出四點：一是將進一步擴大高水平對外開放，與世界各國共享機遇，共創未來；二是將堅持擴大內需，不斷釋放超大規模市場紅利，堅持惠民生和促消費，投資服務和投資於人緊密結合，他歡迎各國企業開拓深耕中國市場，在全球競爭中贏得先機；三是堅持自由貿易，不斷深化對外合作，穩步擴大制度性開發，提升貿易投資合作質量和水平，高質量共建一帶一路，促進全球貿易和投資自由化、便利化；四是堅持全面依法治國，不斷優化營商環境，依法保護外商合法全面落實。

提及大陸經濟發展，他稱，這五年中國經濟實現5.4%的平均增速，經濟總量為140兆元人民幣，人均國內生產總值超過1.3萬美元，對全球經濟增長的貢獻率穩定在30%左右，持續成為世界經濟重要地位。

趙樂際預告，今年將在中國深圳舉行亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議，中方願意擔任東道主的契機，同各方攜手建設亞太部門的企業，為亞太發展注入更大活力和更強動力。