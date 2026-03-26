央視公布共軍「機器狼」巷戰畫面 指其編隊能協同決策

大陸央視軍事頻道26日報導，中國兵器自動化研究所有限公司自主發展了最新一代機器狼群，相較於上一代，它們有了更強健的身軀，更智慧的大腦，更實戰化的本領。最新一代機器狼可以掛載更多的武器設施，包括四管微型飛彈、榴彈發射器等，能夠對目標進行火力壓制。

報導稱，根據任務不同，這些機器狼有三個響噹噹的名字：負責偵察的叫「暗影」；負責打擊的叫「浴血」；負責保障的叫「極地」。

近日，機器狼編隊開展了模擬城市巷戰演練，實戰化的場景中，「極地」、「暗影」、「浴血」硬核實力強大。可背負25公斤跨越30公分高台。最新一代機器狼穩定性提升，相較於上一代，機器狼在增穩方面有了很大提升：迅速通過坑洞不平的廢墟，最高時速能達到15公里，這樣的爆發力讓機器狼在城市、廢墟、岸灘、沙灘中穿梭，如履平地。

此外，四肢關節有12個自由度，模仿真狼，更靈活，能夠隨時切換步態。背負25公斤還能輕鬆跨越30公分的高台，這是因為馬達功率大幅提升。

這種適配複雜地形的能力，讓機器狼能在山地斜坡上衝鋒，也能在城市廢墟滲透，真正實現無死角作戰；另外，機器狼編隊還能協同決策，每隻機器狼即時分享感知訊息，形成共享視野的大腦，自動協作，共同判斷，

更重要的是，機器狼能組團巷戰。抵達目標區域後，兩隻「暗影」機器狼協同建構了地圖，並傳到三聯屏指揮終端。三聯屏指揮終端是機器狼群的指揮作戰室，能夠即時收集前方資訊，統一調配多隻機器狼，甚至是空中的無人機，做到空地一體化，協同出擊。

負責保障的「極地」機器狼，已經跟上了前方陣地負責打擊的「浴血」機器狼的腳步；「浴血」機器狼正抵近模擬目標，準備對模擬目標發動射擊。它搭載的雷射發射器一旦完成瞄準鎖定，模擬目標頭頂就會冒出煙霧，標識命中。

在實戰中，機器狼通常是自主識別，自主瞄準，由人工來進行確認打擊。根據任務不同，它們還能夠更換不同的武器負載。

操作人員可以透過語音指令遙控「浴血」1號，背負4聯裝微型飛彈率先模擬瞄準目標；抵近目標後，借助數據手套操控「浴血」2號，以榴彈發射器模擬對群體目標實施火力壓制；深入戰場時，則透過電子握把操控「浴血」3號，搭載191自動步槍模擬完成精準打擊。

報導稱，機器狼群由此建構起輕重搭配、梯次銜接的系列化火力體系，顯著提升單兵伴隨作戰效能。

共軍「機器狼」編隊能協同決策，每隻機器狼即時分享感知訊息，形成共享視野的大腦，自動協作、共同判斷。（央視截圖）

共軍的「機器狼」聲稱已能組團巷戰。（央視截圖）