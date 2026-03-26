快訊

推不推「長照安排假」？勞動部長洪申翰鬆口：先看一關鍵

首宗矽光子專利戰開打 汎銓槓上光焱到底在搶什麼？

顧立雄喊「把我送懲戒吧！」軍購條例初審難有共識 最快4月底表決

聽新聞
0:00 / 0:00

央視公布共軍「機器狼」巷戰畫面 指其編隊能協同決策

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
「射手」機器狼，配備有一自動步槍，可以自己判斷何時發射。（央視截圖）
「射手」機器狼，配備有一自動步槍，可以自己判斷何時發射。（央視截圖）

大陸央視軍事頻道26日報導，中國兵器自動化研究所有限公司自主發展了最新一代機器狼群，相較於上一代，它們有了更強健的身軀，更智慧的大腦，更實戰化的本領。最新一代機器狼可以掛載更多的武器設施，包括四管微型飛彈、榴彈發射器等，能夠對目標進行火力壓制。

報導稱，根據任務不同，這些機器狼有三個響噹噹的名字：負責偵察的叫「暗影」；負責打擊的叫「浴血」；負責保障的叫「極地」。

近日，機器狼編隊開展了模擬城市巷戰演練，實戰化的場景中，「極地」、「暗影」、「浴血」硬核實力強大。可背負25公斤跨越30公分高台。最新一代機器狼穩定性提升，相較於上一代，機器狼在增穩方面有了很大提升：迅速通過坑洞不平的廢墟，最高時速能達到15公里，這樣的爆發力讓機器狼在城市、廢墟、岸灘、沙灘中穿梭，如履平地。

此外，四肢關節有12個自由度，模仿真狼，更靈活，能夠隨時切換步態。背負25公斤還能輕鬆跨越30公分的高台，這是因為馬達功率大幅提升。

這種適配複雜地形的能力，讓機器狼能在山地斜坡上衝鋒，也能在城市廢墟滲透，真正實現無死角作戰；另外，機器狼編隊還能協同決策，每隻機器狼即時分享感知訊息，形成共享視野的大腦，自動協作，共同判斷，

更重要的是，機器狼能組團巷戰。抵達目標區域後，兩隻「暗影」機器狼協同建構了地圖，並傳到三聯屏指揮終端。三聯屏指揮終端是機器狼群的指揮作戰室，能夠即時收集前方資訊，統一調配多隻機器狼，甚至是空中的無人機，做到空地一體化，協同出擊。

負責保障的「極地」機器狼，已經跟上了前方陣地負責打擊的「浴血」機器狼的腳步；「浴血」機器狼正抵近模擬目標，準備對模擬目標發動射擊。它搭載的雷射發射器一旦完成瞄準鎖定，模擬目標頭頂就會冒出煙霧，標識命中。

在實戰中，機器狼通常是自主識別，自主瞄準，由人工來進行確認打擊。根據任務不同，它們還能夠更換不同的武器負載。

操作人員可以透過語音指令遙控「浴血」1號，背負4聯裝微型飛彈率先模擬瞄準目標；抵近目標後，借助數據手套操控「浴血」2號，以榴彈發射器模擬對群體目標實施火力壓制；深入戰場時，則透過電子握把操控「浴血」3號，搭載191自動步槍模擬完成精準打擊。

報導稱，機器狼群由此建構起輕重搭配、梯次銜接的系列化火力體系，顯著提升單兵伴隨作戰效能。

共軍「機器狼」編隊能協同決策，每隻機器狼即時分享感知訊息，形成共享視野的大腦，自動協作、共同判斷。（央視截圖）
共軍「機器狼」編隊能協同決策，每隻機器狼即時分享感知訊息，形成共享視野的大腦，自動協作、共同判斷。（央視截圖）

共軍的「機器狼」聲稱已能組團巷戰。（央視截圖）
共軍的「機器狼」聲稱已能組團巷戰。（央視截圖）

操作人員作可以透過語音指令遙控「浴血」1號，背負4聯裝微型飛彈率先模擬瞄準目標；借助數據手套操控「浴血」2號，以榴彈發射器模擬對群體目標實施火力壓制。（央視截圖）
操作人員作可以透過語音指令遙控「浴血」1號，背負4聯裝微型飛彈率先模擬瞄準目標；借助數據手套操控「浴血」2號，以榴彈發射器模擬對群體目標實施火力壓制。（央視截圖）

央視

延伸閱讀

經濟部動工具機AI化升級 工研院助攻打入龐巴迪供應鏈與高階市場

國軍開火！台東「正義操演」火砲實彈射擊 美方低調現身

魏哲家批陸機器人「好看而已」…陳重銘：無人機大軍將顛覆未來戰爭

國軍正義操演太麻里實彈射擊 榴砲迫砲震撼驗證火力

相關新聞

中東衝擊 菲擬與陸重啟南海油氣勘探

菲律賓總統小馬可仕廿四日在馬尼拉接受彭博採訪時表示，中東局勢持續升溫，可能為南海爭議區的能源合作帶來突破契機，菲方對與北京重啟油氣共同開發談判持開放態度。

2100人跨海進香返金！公安封街護駕 金門近年最大宗教交流曝光

金門縣長陳福海與縣議會議長洪允典率領逾2000名信眾，赴福建省漳州市東山島展開4天3夜關帝進香行程，前（24）日下午順利返抵金門，此行規模空前，被視為近年台灣最大型赴陸宗教交流活動，從啟程到返程，全程備受兩岸關注。

最老97歲、最小7個月 金門赴陸最大進香團寫下「跨齡朝聖」紀錄

金門縣長陳福海與縣議會議長洪允典日前率逾2000名信眾赴福建省漳州市東山島展開4天3夜關帝進香行程，前日順利返抵金門。此行動員近50輛遊覽車、逾千間房間，被視為民進黨執政後，近年台灣規模最大的赴陸宗教交流活動；在人潮壯觀之外，一段段跨世代同行的故事，也成為此行最動人的側寫。

與土、埃外長通電…陸外長王毅：中東現和平曙光 只要談判和平就有希望

大陸外長王毅25日表示，中東戰事的是非曲直十分清楚，當務之急是積極勸和促談，推動戰火平息。他指出，美伊雙方近日均釋放談判訊息，出現了一線和平的曙光，「只要談起來，和平就有希望。」

陸學者鄭永年：現在是大陸解決台灣問題 史上最好時期

對於可能即將到來的川習會中，台灣問題扮演的角色，香港中文大學，深圳公共政策學院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年表示，台灣問題肯定是中美元首要討論的問題。而就他觀點，大陸今天要解決台灣問題是歷史上最好的時期。

新加坡總理黃循財：支持並歡迎中國加入CPTPP

新加坡總理黃循財26日在博鰲亞洲論壇2026年會全體大會上表示，新加坡對中國長期前景充滿信心，將繼續在雙方經濟互惠的領域與中國緊密合作，也鼓勵中國深化融入區域經濟框架。他特別稱，支持並歡迎中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。當然，加入這一高標準協定並非易事，但這將惠及區域並增強這些高標準規則的相關性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。