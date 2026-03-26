「我可以幫忙處理蔡英文」 美媒曝習近平當年被川普這話嚇到

華爾街日報25日報導，台灣問題是美中關係中最危險的引爆點。過去五十年來，美國總統大致遵循一套經過精心設計的外交規範；不過，中國國家主席習近平正押注，美國總統川普已準備好打破這套既有劇本。

早在2017年首次訪中期間，北京就隱約察覺，川普對台灣的看法比歷任總統更具「交易性」。前美國官員透露，他甚至曾提出協助習近平與時任台灣總統蔡英文談判台灣地位問題。

知情官員表示，川普當時對習近平說：「我認識她，你懂的。我可以幫忙處理這個女人。」

中方對此感到震驚。接近北京決策圈人士指出，這項提議過於令人費解，以至於習近平一度認為只是衝動之舉。在川習首次會面前，剛上任的川普也曾朝相反方向打破慣例，接聽蔡英文的祝賀電話，並質疑美國承認中國主張台灣屬於中國的一中政策。

這項提議此前未曾披露，北京最終選擇忽略，並回到傳統外交用語處理台灣議題。白宮25日宣布，川普訪中行程延至5月14日至15日，台灣議題預計將再次浮上檯面。接近北京決策圈人士表示，川普預料將要求中國增加採購美國大豆、石油、天然氣與波音飛機，同時放寬稀土礦物的出口管制；習近平則希望藉此為調整美國對台政策鋪路。

知情人士表示，習近平認為川普不願捍衛台灣，尤其是在美國因中東局勢將大量軍事資產抽離亞洲、持續分散華府注意力的情況下。他判斷，雖然華府仍支持台灣，但川普對台態度的不確定性，已讓北京看到操作空間。川普曾指控台灣偷走美國晶片產業，去年還對台灣加徵高關稅後又降低，相關舉動一度引發台灣官員恐慌。

一名美國政府資深官員指出，川普可能會在峰會上尋找一個「中間點」，在台灣議題上對習近平做出一定程度的讓步；但多名分析人士警告，此舉將被視為北京的勝利。

這場勝負可能取決於官方政策用語中的幾個關鍵字。接近北京決策圈人士透露，習近平將測試是否能說服川普，將美國立場從「不支持」台灣獨立轉為「反對」台獨；同時也可能推動把美方長期主張的「和平解決」，改為北京偏好的「和平統一」。

習近平過去曾嘗試過。2023年與拜登在舊金山郊外會晤時，他曾呼籲美國「支持中國和平統一」，但拜登團隊並未接受。對北京而言，即使只是語言上的小幅讓步，也將是一場重大心理勝利，可能改變台灣內部風向，讓「某種形式統一不可避免」的想法升溫。不過知情人士指出，習近平並不打算讓川普親自介入台灣未來的談判。

今年初，習近平對台開始採用新的論述方式，將併吞台灣稱為最終落實1945年二戰後協議。知情人士稱，習與川普會晤時，可能會試圖將賴清德總統提出兩岸互不隸屬的言論，界定為具有挑釁意味的「新兩國論」，並將其描述為區域不穩定的推動因素。

報導指出，北京2025年以報復性措施成功反擊華府的關稅攻勢後，習近平認為已摸透如何應對川普。川普希望維持與習近平良好關係的一個跡象是，白宮暫停一項價值130億美元的對台軍售案，以避免干擾即將舉行的峰會。一名美方資深官員表示，此決定是在習近平2月4日通話中要求美方謹慎處理軍售後做出，目前川普仍在考慮最終時機。