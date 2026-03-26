快訊

影／柯文哲京華城案一審將宣判 柯媽哽咽：我兒艱苦怎會不知

走入迷霧的伊朗戰爭：川普的算計如何重塑美中經貿新局？

中職／被周杰倫新歌「淘金小鎮」點名？曾峻岳：將軍令比較適合我

聽新聞
0:00 / 0:00

與土、埃外長通電…陸外長王毅：中東現和平曙光 只要談判和平就有希望

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外長王毅。（人民網）
大陸外長王毅。（人民網）

大陸外長王毅25日表示，中東戰事的是非曲直十分清楚，當務之急是積極勸和促談，推動戰火平息。他指出，美伊雙方近日均釋放談判訊息，出現了一線和平的曙光，「只要談起來，和平就有希望。」

據大陸外交部官網消息，王毅分別與土耳其和埃及兩國外長通電話。他在與土耳其外長費丹通電話時強調，中東戰事的是非曲直十分清楚，國際社會有必要對此秉持客觀公正立場。目前戰事正迅速外溢，蔓延至整個地區。當務之急是積極勸和促談，抓住和平機會，推動戰火平息。

王毅也說，中國支持區域國家保持冷靜，從長遠和根本利益出發理性應對當前危局，堅持透過對話化解矛盾分歧，支持土耳其為推動恢復談判發揮建設性作用。

王毅也應約同埃及外交部長阿卜杜勒阿提通電話。王毅說，中國和埃及都是負責任大國，都反對未經聯合國安理會授權的軍事行動，反對攻擊平民和民用設施，不贊成波及海灣國家。

他也說，中東局勢變化很快，美國和伊朗都在釋放談判訊息，出現了一線和平的曙光。這場戰爭再打下去只會帶來更多傷亡和無謂損失，導致局勢進一步外溢。國際社會應積極推動衝突當事人開啟對話，只要談起來，和平就有希望。

王毅強調，安理會的行動要有助於緩和局勢並推動對話，有助於防止戰火擴大，而不能給使用武力開通行證。中國支持埃及繼續發揮斡旋作用，推動恢復和談、停止戰爭，中國也願為此繼續做出建設性努力。

安理會 埃及 中東戰事 王毅

延伸閱讀

李強與荷蘭新首相通話：國際形勢動盪加劇 加強合作符合雙方共同利益

伊朗准非敵國船隻通過荷莫茲海峽 陸央企：還在評估安全形勢

中東戰爭第25天》川普稱伊朗送「大禮」 最新發展一次看

伊朗外長通話王毅：荷莫茲海峽對所有人開放 但交戰國家除外

相關新聞

中東衝擊 菲擬與陸重啟南海油氣勘探

菲律賓總統小馬可仕廿四日在馬尼拉接受彭博採訪時表示，中東局勢持續升溫，可能為南海爭議區的能源合作帶來突破契機，菲方對與北京重啟油氣共同開發談判持開放態度。

2100人跨海進香返金！公安封街護駕 金門近年最大宗教交流曝光

金門縣長陳福海與縣議會議長洪允典率領逾2000名信眾，赴福建省漳州市東山島展開4天3夜關帝進香行程，前（24）日下午順利返抵金門，此行規模空前，被視為近年台灣最大型赴陸宗教交流活動，從啟程到返程，全程備受兩岸關注。

最老97歲、最小7個月 金門赴陸最大進香團寫下「跨齡朝聖」紀錄

金門縣長陳福海與縣議會議長洪允典日前率逾2000名信眾赴福建省漳州市東山島展開4天3夜關帝進香行程，前日順利返抵金門。此行動員近50輛遊覽車、逾千間房間，被視為民進黨執政後，近年台灣規模最大的赴陸宗教交流活動；在人潮壯觀之外，一段段跨世代同行的故事，也成為此行最動人的側寫。

與土、埃外長通電…陸外長王毅：中東現和平曙光 只要談判和平就有希望

大陸外長王毅25日表示，中東戰事的是非曲直十分清楚，當務之急是積極勸和促談，推動戰火平息。他指出，美伊雙方近日均釋放談判訊息，出現了一線和平的曙光，「只要談起來，和平就有希望。」

陸學者鄭永年：現在是大陸解決台灣問題 史上最好時期

對於可能即將到來的川習會中，台灣問題扮演的角色，香港中文大學，深圳公共政策學院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年表示，台灣問題肯定是中美元首要討論的問題。而就他觀點，大陸今天要解決台灣問題是歷史上最好的時期。

陸知名經濟學家 巴曙松疑涉非法集資傳被逮

中國大陸知名經濟學家、港交所前董事總經理巴曙松於近期失聯，引發外界關注。陸媒昨引述知情人士報導，巴曙松疑涉非法集資案，本月十二日前後已被辦案機關帶走。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。