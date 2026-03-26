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最老97歲、最小7個月 金門赴陸最大進香團寫下「跨齡朝聖」紀錄

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門各界赴陸關聖帝君進香交流團中，97歲的蔡雪嬌（中）是最年長團員，她在女兒陳秀嵐（右）與女婿葉勝儀（左）的陪同下參與，走到哪都是焦點。記者蔡家蓁／攝影
金門各界赴陸關聖帝君進香交流團中，97歲的蔡雪嬌（中）是最年長團員，她在女兒陳秀嵐（右）與女婿葉勝儀（左）的陪同下參與，走到哪都是焦點。記者蔡家蓁／攝影

金門縣長陳福海與縣議會議長洪允典日前率逾2000名信眾赴福建省漳州市東山島展開4天3夜關帝進香行程，前日順利返抵金門。此行動員近50輛遊覽車、逾千間房間，被視為民進黨執政後，近年台灣規模最大的赴陸宗教交流活動；在人潮壯觀之外，一段段跨世代同行的故事，也成為此行最動人的側寫。

據了解，進香團中有10多位超過80歲長者，90歲以上也有多位，其中97歲的蔡雪嬌是最年長團員；最小團員則是僅7個月大的女童陳懿。從白髮蒼蒼到襁褓嬰兒，構成罕見的「跨齡朝聖」景象。

「她97歲了，但比我們還有精神。」女兒陳秀嵐說，母親原已10多年未出遠門，得知縣府規劃進香行程後躍躍欲試，於是她與丈夫葉勝儀決定幫母親圓夢，夫妻放下工作陪同參與。一路上，蔡雪嬌幾乎全程自行步行，從東山島百層階梯到漳州古城皆未缺席，僅在疲累時短暫乘坐輪椅休息，「但一下又說要繼續走」，讓同行者印象深刻。

陳秀嵐表示，母親長年信奉關聖帝君，這趟行程不只是出遊，更像是圓夢之旅，「此行她每天都很開心，充滿期待」，不少團員見她步伐穩健、參拜虔誠，紛紛豎起大拇指，也讓母女成為隊伍中的焦點。

此外，年僅7個月的陳懿，則在外婆陳明梨一路背負下完成全程，一路上幾乎未曾哭鬧。外公李錫滃說，此行宛如「家族旅行」，共8名親人同行，大家都覺得「吃得好、睡得好，還有精彩歌舞表演可看」，連3歲的哥哥陳訢也全程精神飽滿，表現好，讓一家人留下難忘回憶，直說下次還想再揪團一起出來玩。

此次進香團來自金門五鄉鎮、30餘間關帝廟，包括金城鎮長李誠智、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家、金寧鄉長楊忠俊及烈嶼鄉長洪若珊等人全程參與。踩街儀式中，數百公尺長的隊伍整齊前行，信眾身著水藍色外套，步伐一致；烈日下長者拄杖隨行、年輕人扶持同行，展現強烈的信仰凝聚力。

值得一提的是，隨著年底選舉腳步逼近，此次行程包括縣長、議員、鄉鎮長、里長擬參選人幾乎全員到齊，並頻於平安宴間穿梭敬酒、沿途與鄉親寒暄互動，試圖累積基層支持，使這場宗教盛事在信仰之外，也隱約瀰漫選戰前哨的氣息。

金門各界赴陸關聖帝君進香交流團，大家頂著烈日爬上東山島的百層階梯。記者蔡家蓁／攝影
金門各界赴陸關聖帝君進香交流團，大家頂著烈日爬上東山島的百層階梯。記者蔡家蓁／攝影

金門各界赴陸關聖帝君進香交流團，與神明同行，大家都超開心的。記者蔡家蓁／攝影
金門各界赴陸關聖帝君進香交流團，與神明同行，大家都超開心的。記者蔡家蓁／攝影

最小團員則是僅7個月大的女童陳懿，她與爸爸媽媽、外公外婆出遊，全程不哭鬧，被稱表現很好。記者蔡家蓁／攝影
最小團員則是僅7個月大的女童陳懿，她與爸爸媽媽、外公外婆出遊，全程不哭鬧，被稱表現很好。記者蔡家蓁／攝影

金門 洪允典 陳福海

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