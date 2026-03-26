2100人跨海進香返金！公安封街護駕 金門近年最大宗教交流曝光

金門縣長陳福海與縣議會議長洪允典率領逾2000名信眾，赴福建省漳州市東山島展開4天3夜關帝進香行程，前（24）日下午順利返抵金門，此行規模空前，被視為近年台灣最大型赴陸宗教交流活動，從啟程到返程，全程備受兩岸關注。

由於人數龐大，進香團所到之處皆由陸方高規格接待，除事前規劃交通動線外，沿途更出動公安封街與交通管制，場面罕見。隨著2000多人同步移動，用餐與上廁所需求也形成特殊景象，近50輛遊覽車，每到高速公路服務站，大批團員都湧向廁所，不少團員形容「隊伍綿延、人潮壯觀」，成為此次行程的另類觀察焦點。有老人家透露，因為怕上廁所，一整天都不太敢喝水，只能等晚上回飯店再連灌3瓶水。

不過，此次交流過程也出現插曲，原本金門多間宮廟規劃神尊與鑾轎隨行遶境，甚至有宮廟為此特別打造全新鑾轎，但行前2天才接獲旅行社通知，遊行僅限人員參與，神明與鑾轎不得上街，引發部分宮廟反彈。據了解，有宮廟在請示後決定神尊不同行，有多尊宮廟神明臨時「請假」。知情人士指出，相關限制與年初台灣宗教團體赴陸交流期間，曾與當地基督徒發生衝突有關，陸方基於維穩考量，採取較為保守的管制措施，避免類似情況再度上演。

儘管如此，主要宗教儀典仍依循傳統完成，進香團先後前往龍海石碼關帝廟及東山島武聖殿參拜，在當地舉行迎駕、獻禮及聯誼等活動，過程莊嚴隆重。以關聖帝君為核心的信仰體系，在儀典中展現「忠、義、仁、勇」精神，也讓兩地信眾透過共同信仰建立更深層的情感連結。

陳福海表示，此行不僅是宗教活動，更是延續金門與東山長年歷史淵源的重要交流，透過民間信仰搭建橋梁，有助於促進兩岸民間情感累積與相互理解。他強調，宗教具有安定人心、凝聚社會的重要功能，也是推動兩岸民間互動的重要基礎。

他並指出，隨著金門水頭港旅運中心啟用，往返兩岸交通條件日益便利，未來有望吸引更多陸方人士來訪，帶動觀光與地方發展；此次交流除宗教意義外，也被視為民間互動延伸的重要實踐。

此外，前縣長楊鎮浯亦到場參與沿途與鄉親「博感情」，楊鎮浯表示，金門鄉親喜歡參與大型進香活動，過程溫暖且具凝聚力，此次特別請假同行，感受到不少鄉親的溫暖。他進一步指出，所有的兩岸交流對金門發展具有正面意義，並以「三角形」形容金門定位，認為金門需同時處理好與台灣及大陸的關係，三者相互支撐，才能讓金門的整體利益最大化。

整體而言，這場大規模跨海進香活動，不僅展現金門深厚的宗教文化底蘊，也在當前兩岸情勢下，凸顯宗教交流所承載的文化與政治意涵，隨著行程圓滿落幕，其後續影響與延伸效應，仍將持續受到關注。

金門各界組團赴大陸關帝廟宗教交流團，所到之處都造成轟動，2千人瞬間把景點擠得水洩不通。記者蔡家蓁／攝影

由於人數龐大，金門進香團所到之處皆由陸方高規格接待，除事前規劃交通動線外，沿途更出動公安進行封街與交通管制，場面罕見。圖／民眾提供

金門各界組團赴大陸關帝廟宗教交流，21日首站到漳州石碼關帝廟祭祀，由金門縣議會議長洪允典（前右）與副縣長李文良（前左）率領信眾虔誠祭拜。記者蔡家蓁／攝影

前縣長楊鎮浯也到場參與赴大陸關帝廟宗教交流，沿途與鄉親「博感情」，並收到不少鄉親的加油打氣。記者蔡家蓁／攝影

金門各界組團赴大陸關帝廟宗教交流團，22日於東山島黃道周石雕廣場舉行聯合獻敬大典，金門縣長陳福海與縣議會議長洪允典帶領信眾祈福祭拜。記者蔡家蓁／攝影