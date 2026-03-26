利用伊朗戰爭施壓：中共對台「認知戰」升級？

台灣擔憂中國將利用美國深陷中東戰爭而分心之際，伺機采取行動。與此同時，中國官方媒體援引這場沖突中的戰況，對台灣抵御入侵所依賴的美國武器效能提出質疑。

台灣是全球最大的潛在沖突熱點之一。這座民主治理的島嶼面臨來自中國日益增大的軍事壓力——北京視台灣為其固有領土，並於去年12月在台灣周邊舉行了最新一次軍事演習。

台灣官員表示，中國自3月14日起恢復在台灣附近實施較大規模軍機侵擾。在此之前的兩周內，中國軍機在台海附近行動數量出現銳減。

"當前是中國施加影響的時機，"一名台灣高級安全官員在匿名條件下談及敏感情報事務時說。"中國試圖制造一種態勢：當美國將兵力抽調他處、印太力量被導向中東時，應該在台海制造緊張局勢。"

中國國台辦和國防部均未回應路透社的置評請求。

台灣國防部則在回應中援引國防部長顧立雄本月的表態稱，“中共從來沒有放棄以武力並吞台灣”。

跨區域軍事部署

台灣消息人士說，美國軍事資源在各地區之間歷來保持均衡部署，因此此次調動不太可能為中國發動攻擊留下缺口。

在華盛頓，美國國務院發言人告訴路透社，美軍同時應對全球多重威脅的能力依然"強大"，並說美國致力於維護台灣海峽的和平穩定。

台北醫學大學國際關系學教授張國城表示，持久戰將耗盡美國武器庫存，分散其對亞太地區的注意力，並助長國內反戰情緒。

"所有這些因素，可能使習近平相信：在對台施加更大壓力、乃至對台動武方面，他現在所處的位置比這場戰爭開始前更為有利。"

他補充說，戰爭持續時間越長，就越能為中國提供觀察美軍思維模式和研判台海可能沖突應對方案的參考。

美國在亞洲的盟友也警告稱，伊朗戰爭可能削弱針對中國的防御力量。

"認知戰"升級

路透社得知，台灣政府本月在一份內部備忘錄中表示，台北警惕北京利用中東戰爭對台展開"認知戰"宣傳，例如在沖突後散布以人工智能生成的網絡視頻，聲稱台灣面臨"毀滅性"能源供應危機。

周三（3月25日），中國國台辦發言人稱，“和平統一將是台灣基礎設施、新型基礎設施煥然一新的起點。比如，我們可以幫助迅速建成環島高鐵，建設更多連接本島東西部的高速公路。台灣民眾可以從本島出發、沿京台高速公路自駕到北京來游覽。”

一周前（3月18日）的記者會上，有記者提到近期中東局勢動蕩，台灣島內能源“面臨斷油、斷氣危險”。國台辦發言人回應表示，“大陸願意為台灣同胞提供穩定可靠的能源資源保障”。台灣經濟部次長何晉滄隨後表示，這屬於認知作戰一部分，台灣在能源方面已做足准備，有安全存量，也有因應做法，一定會確保能源供應無虞。

中國官方媒體將伊朗戰爭視為對未來台海沖突具有啟示意義的事件——台灣的武器主要由美國提供，盡管雙方之間並無正式外交關系。

中國社科院台灣研究所研究員劉匡宇上周在接受官媒采訪時說，美售台武器基本都是“閹割”版，“在解放軍更為強大的新域新質作戰力量面前，它們的下場只會比中東戰場美軍現役裝備更慘”。

他舉例說，據報被伊朗摧毀的美軍升級款“鋪路爪”早期預警雷達，島內有一部基礎款。“當面對解放軍全球領先的電磁干擾和飽和攻擊時，這個單價高達11億美元的‘大號玩具’將會瞬間變成廢鐵”。

但美國尚未證實伊朗實施過此類攻擊。

中國官方電視台的軍事頻道大肆渲染美國部分武器裝備表現不佳。

"觀察美軍行動的絕佳機會"

華盛頓美國企業研究所國防分析師哈裡森（Todd Harrison）表示，這場戰爭為中國提供了觀察美軍行動的絕佳機會，尤其是F-35戰鬥機等高端軍事裝備。

"他們也將收集我們防空和導彈防御系統的實戰效能數據，以及我們的運用方式，"哈裡森說。

台灣民進黨政府已提出一項400億美元的特別軍事預算，同時也在密切關注原定於4月初、現已推遲的美中領導人北京峰會前景。

負責對華政策的台灣陸委會副主委沈有忠表示，台灣政府預期此次會談將涉及台灣議題，但無從影響談判走向。

"然而，我們必須……向外界傳遞清晰一貫的信息，表明我們堅定地依靠自身國防力量捍衛主權，"他說。

（路透社）

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