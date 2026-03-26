國台辦：統一後助台建環島高鐵

大陸國台辦上周於記者會深度解讀「和統後」大陸可為台灣的能源資源安全「提供可靠保障」。昨續談「統一後」的基礎建設願景，強調能幫台灣「迅速建成環島高鐵」、東西高速公路、共同建設「海峽快速通道」等，還稱未來台灣民眾可從本島自駕到北京遊覽。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨主持記者會，針對大陸政協主席王滬寧去年十月藉陸方台灣光復八十年大會之機拋出的「和平統一後七個更好」當中的「基礎設施」部分，做進一步解讀。朱聲稱，孫中山先生在建國方略中構想的宏偉藍圖早已實現，並指統一後，大陸強大的基礎設施建設能力將為台灣基礎設施更新升級提供強大支持。

她舉例，大陸可幫助迅速建成「環島高鐵」，建設更多連接本島東西部的高速公路。兩岸基礎設施聯通將逐步變為現實，比如可共同建設「海峽快速通道」，台灣民眾可從本島出發、沿「京台高速公路」自駕到北京遊覽。她並稱和平統一將是台灣基礎設施、新型基礎設施「煥然一新的起點」。「希望廣大台灣同胞像追求人生幸福一樣追求兩岸和平統一」。

另對於美國國家情報總監辦公室日前出具報告，評估大陸沒有計畫在二○二七年武力攻台等說法，朱鳳蓮回應指，「和平統一、一國兩制」是大陸解決台灣問題的基本方針，完成祖國統一是中華民族偉大復興的「必然要求」。並稱大陸決不承諾放棄使用武力。又稱，當前台海形勢複雜嚴峻的根源是民進黨當局勾連外部勢力謀獨挑釁，大陸有足夠的能力挫敗任何台獨分裂圖謀。