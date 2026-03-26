聽新聞
0:00 / 0:00

國台辦：統一後助台建環島高鐵

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
國務院台灣事務辦公室25日在北京舉行例行新聞發佈會。新華社 新華通訊社
國務院台灣事務辦公室25日在北京舉行例行新聞發佈會。新華社 新華通訊社

大陸國台辦上周於記者會深度解讀「和統後」大陸可為台灣的能源資源安全「提供可靠保障」。昨續談「統一後」的基礎建設願景，強調能幫台灣「迅速建成環島高鐵」、東西高速公路、共同建設「海峽快速通道」等，還稱未來台灣民眾可從本島自駕到北京遊覽。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨主持記者會，針對大陸政協主席王滬寧去年十月藉陸方台灣光復八十年大會之機拋出的「和平統一後七個更好」當中的「基礎設施」部分，做進一步解讀。朱聲稱，孫中山先生在建國方略中構想的宏偉藍圖早已實現，並指統一後，大陸強大的基礎設施建設能力將為台灣基礎設施更新升級提供強大支持。

她舉例，大陸可幫助迅速建成「環島高鐵」，建設更多連接本島東西部的高速公路。兩岸基礎設施聯通將逐步變為現實，比如可共同建設「海峽快速通道」，台灣民眾可從本島出發、沿「京台高速公路」自駕到北京遊覽。她並稱和平統一將是台灣基礎設施、新型基礎設施「煥然一新的起點」。「希望廣大台灣同胞像追求人生幸福一樣追求兩岸和平統一」。

另對於美國國家情報總監辦公室日前出具報告，評估大陸沒有計畫在二○二七年武力攻台等說法，朱鳳蓮回應指，「和平統一、一國兩制」是大陸解決台灣問題的基本方針，完成祖國統一是中華民族偉大復興的「必然要求」。並稱大陸決不承諾放棄使用武力。又稱，當前台海形勢複雜嚴峻的根源是民進黨當局勾連外部勢力謀獨挑釁，大陸有足夠的能力挫敗任何台獨分裂圖謀。

一國兩制 北京 孫中山

延伸閱讀

陸學者鄭永年：現在是大陸解決台灣問題 史上最好時期

我25年來首度缺席WTO部長會議 陸國台辦：無理取鬧只會自取其辱

上海陸客遊金馬卡關 國台辦要民進黨當局「創造有利條件」

不僅「可從台灣自駕到北京」 陸國台辦：統一後幫助迅速建成環島高鐵

相關新聞

陸學者鄭永年：現在是大陸解決台灣問題 史上最好時期

對於可能即將到來的川習會中，台灣問題扮演的角色，香港中文大學，深圳公共政策學院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年表示，台灣問題肯定是中美元首要討論的問題。而就他觀點，大陸今天要解決台灣問題是歷史上最好的時期。

中東衝擊 菲擬與陸重啟南海油氣勘探

菲律賓總統小馬可仕廿四日在馬尼拉接受彭博採訪時表示，中東局勢持續升溫，可能為南海爭議區的能源合作帶來突破契機，菲方對與北京重啟油氣共同開發談判持開放態度。

陸知名經濟學家 巴曙松疑涉非法集資傳被逮

中國大陸知名經濟學家、港交所前董事總經理巴曙松於近期失聯，引發外界關注。陸媒昨引述知情人士報導，巴曙松疑涉非法集資案，本月十二日前後已被辦案機關帶走。

金融震盪 陸央行前行長周小川籲：IMF協調4領域

全球金融因國際局勢面臨震盪，維護金融穩定成為各國要務，大陸央行前行長周小川昨在博鰲論壇表示，面對當前全球發展不平衡，有包括氣候變遷、債務問題等四領域需要協調並尋求共識。他建議使用國際貨幣基金（ＩＭＦ）框架措施來解決問題。

國台辦：統一後助台建環島高鐵

大陸國台辦上周於記者會深度解讀「和統後」大陸可為台灣的能源資源安全「提供可靠保障」。昨續談「統一後」的基礎建設願景，強調能幫台灣「迅速建成環島高鐵」、東西高速公路、共同建設「海峽快速通道」等，還稱未來台灣民眾可從本島自駕到北京遊覽。

墨西哥加徵關稅 北京認定貿易壁壘

中國大陸被指利用墨西哥「洗產地」，以應對美國加徵關稅，墨西哥自今年一月起對大陸在內等與墨西哥無貿易協定的國家，加徵最高百分之五十的進口關稅。大陸商務部昨對此公告，認定墨西哥對大陸等非自貿夥伴提高進口關稅稅率等措施，構成貿易投資壁壘，並稱中方有權採取相應措施，堅決維護大陸產業利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。