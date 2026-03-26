陸知名經濟學家 巴曙松疑涉非法集資傳被逮

中國大陸知名經濟學家、港交所前董事總經理巴曙松於近期失聯，引發外界關注。陸媒昨引述知情人士報導，巴曙松疑涉非法集資案，本月十二日前後已被辦案機關帶走。

大陸「經濟觀察報」昨引述知情人士報導，巴曙松此次涉案或與其學生主導的一起非法集資案有關。他至少在半年前就被限制出境，今年一月在澳門舉行的一場論壇上是以視訊講話方式參與。

巴曙松曾任港交所董事總經理及首席中國經濟學家，於去年年底離職。現任中國銀行業協會首席經濟學家、北京大學匯豐金融研究院高級顧問、中國宏觀經濟學會副會長等職務。

港媒指出，巴曙松還是現任香港特首政策組專家組的成員，這種橫跨兩地核心政經決策圈的身分，讓他受查的消息顯得格外敏感。

巴曙松在公眾間有較大知名度，他在微博擁有超過千萬名粉絲，最後一條微博更新時間是本月十一日。他從三月中旬起便沒有在大學任教的師生相關群組中發聲。

另外，北京大學前副校長任羽中涉嫌受賄案也在廿五日出現新進展。檢察機關起訴指控，任羽中利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。該案件與同樣任職於北京大學的巴曙松是否有關聯，目前尚未有進一步消息。

近年來，大陸陸續有經濟學家因不同原因被調查，經濟學家針對大陸經濟發展的發言也被加強管控。國投證券前首席經濟學家高善文曾因質疑大陸經濟發展數據，在去年底傳出「被離職」；另一位經濟學家朱恆鵬則在二○二四年傳出涉嫌「妄議中央」被查處。