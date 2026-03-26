聽新聞
0:00 / 0:00

中東衝擊 菲擬與陸重啟南海油氣勘探

聯合報／ 記者張鈺琪陳湘瑾／綜合報導
菲律賓總統小馬可仕受訪表示，菲方對與北京重啟油氣共同開發談判持開放態度。圖為大陸「南海二號」鑽井平台。（新華社）
菲律賓總統小馬可仕受訪表示，菲方對與北京重啟油氣共同開發談判持開放態度。圖為大陸「南海二號」鑽井平台。（新華社）

菲律賓總統小馬可仕廿四日在馬尼拉接受彭博採訪時表示，中東局勢持續升溫，可能為南海爭議區的能源合作帶來突破契機，菲方對與北京重啟油氣共同開發談判持開放態度。

小馬可仕指出，菲中雙方過去已多次討論相關合作，但始終受制於領土爭議，「也許這場戰爭能成為促使雙方達成協議的動力」。他強調，凡是有助於解決問題的方案，菲方都會積極探索。

針對東南亞多國因能源供應緊張而縮短工作周期，大陸外交部發言人林劍昨日被問到中方如何向這些國家提供支持時表示，中方願同國際社會加強協調配合，共同應對能源安全問題。

二○二三年，小馬可仕與大陸國家主席習近平即同意恢復南海油氣共同開發磋商，但相關談判至今仍停滯。報導認為，這番談話顯示菲中關係可能進一步緩和。

自小馬可仕二○二二年上任以來，菲律賓一方面強化與美國的軍事合作，以維護其在南海的主張，另一方面也與大陸多次發生海上摩擦，包括中方船隻對菲船使用水砲等事件。

不過，報導提到，近幾個月來南海衝突有所減少，兩國經貿關係同步改善。當前能源供應壓力升高，菲律賓正尋求穩定來源，也使共同開發選項更具吸引力。

菲律賓上市能源公司PXP Energy Corp.過去曾就南海禮樂灘（Reed Bank）開發案，與中國海洋石油總公司接觸，但相關談判十多年來未有實質進展，且大陸過去曾阻撓該區探勘。

小馬可仕並透露，菲律賓目前也正與大陸就燃料與化肥供應進行協商，並稱中方在化肥供應上「提供很大幫助」，強調菲方一向試圖將領土爭議與經貿合作區隔處理。據大陸駐菲使館消息，菲國農業部長勞雷爾日前表示，中方已承諾「不會限制對菲律賓的化肥出口」。

然而，菲律賓因主權、憲法限制及爭議海域等問題，與中方進行油氣聯合開發仍高度敏感。菲國最高法院曾在二○二三年裁定，二○○五年與中國和越南公司簽署的南海探勘油氣協議違憲並予以廢除，因憲法不允許外國實體探勘菲律賓自然資源。

同時，中菲近期在南海仍有對峙。共軍廿一日指控菲律賓飛機闖入南海爭議海域的美濟礁附近空域，菲軍方廿日則聲明，指一艘中共海軍艦艇本月稍早在南海薩比納礁巡邏時，把火控雷達對準菲律賓艦艇。

馬可仕 馬尼拉 大陸

延伸閱讀

菲律賓與美國協商豁免 盼取得受制裁國家石油

菲中關係有望緩和？小馬可仕盼重啟與陸南海油氣共同開發談判

伊朗衝突衝擊全球能源市場 菲總統宣布國家能源緊急狀態

為與美國潛艦戰做準備？ 大陸擴大海底測繪

相關新聞

陸學者鄭永年：現在是大陸解決台灣問題 史上最好時期

對於可能即將到來的川習會中，台灣問題扮演的角色，香港中文大學，深圳公共政策學院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年表示，台灣問題肯定是中美元首要討論的問題。而就他觀點，大陸今天要解決台灣問題是歷史上最好的時期。

中東衝擊 菲擬與陸重啟南海油氣勘探

菲律賓總統小馬可仕廿四日在馬尼拉接受彭博採訪時表示，中東局勢持續升溫，可能為南海爭議區的能源合作帶來突破契機，菲方對與北京重啟油氣共同開發談判持開放態度。

陸知名經濟學家 巴曙松疑涉非法集資傳被逮

中國大陸知名經濟學家、港交所前董事總經理巴曙松於近期失聯，引發外界關注。陸媒昨引述知情人士報導，巴曙松疑涉非法集資案，本月十二日前後已被辦案機關帶走。

金融震盪 陸央行前行長周小川籲：IMF協調4領域

全球金融因國際局勢面臨震盪，維護金融穩定成為各國要務，大陸央行前行長周小川昨在博鰲論壇表示，面對當前全球發展不平衡，有包括氣候變遷、債務問題等四領域需要協調並尋求共識。他建議使用國際貨幣基金（ＩＭＦ）框架措施來解決問題。

國台辦：統一後助台建環島高鐵

大陸國台辦上周於記者會深度解讀「和統後」大陸可為台灣的能源資源安全「提供可靠保障」。昨續談「統一後」的基礎建設願景，強調能幫台灣「迅速建成環島高鐵」、東西高速公路、共同建設「海峽快速通道」等，還稱未來台灣民眾可從本島自駕到北京遊覽。

墨西哥加徵關稅 北京認定貿易壁壘

中國大陸被指利用墨西哥「洗產地」，以應對美國加徵關稅，墨西哥自今年一月起對大陸在內等與墨西哥無貿易協定的國家，加徵最高百分之五十的進口關稅。大陸商務部昨對此公告，認定墨西哥對大陸等非自貿夥伴提高進口關稅稅率等措施，構成貿易投資壁壘，並稱中方有權採取相應措施，堅決維護大陸產業利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。