中東衝擊 菲擬與陸重啟南海油氣勘探

菲律賓總統小馬可仕廿四日在馬尼拉接受彭博採訪時表示，中東局勢持續升溫，可能為南海爭議區的能源合作帶來突破契機，菲方對與北京重啟油氣共同開發談判持開放態度。

小馬可仕指出，菲中雙方過去已多次討論相關合作，但始終受制於領土爭議，「也許這場戰爭能成為促使雙方達成協議的動力」。他強調，凡是有助於解決問題的方案，菲方都會積極探索。

針對東南亞多國因能源供應緊張而縮短工作周期，大陸外交部發言人林劍昨日被問到中方如何向這些國家提供支持時表示，中方願同國際社會加強協調配合，共同應對能源安全問題。

二○二三年，小馬可仕與大陸國家主席習近平即同意恢復南海油氣共同開發磋商，但相關談判至今仍停滯。報導認為，這番談話顯示菲中關係可能進一步緩和。

自小馬可仕二○二二年上任以來，菲律賓一方面強化與美國的軍事合作，以維護其在南海的主張，另一方面也與大陸多次發生海上摩擦，包括中方船隻對菲船使用水砲等事件。

不過，報導提到，近幾個月來南海衝突有所減少，兩國經貿關係同步改善。當前能源供應壓力升高，菲律賓正尋求穩定來源，也使共同開發選項更具吸引力。

菲律賓上市能源公司PXP Energy Corp.過去曾就南海禮樂灘（Reed Bank）開發案，與中國海洋石油總公司接觸，但相關談判十多年來未有實質進展，且大陸過去曾阻撓該區探勘。

小馬可仕並透露，菲律賓目前也正與大陸就燃料與化肥供應進行協商，並稱中方在化肥供應上「提供很大幫助」，強調菲方一向試圖將領土爭議與經貿合作區隔處理。據大陸駐菲使館消息，菲國農業部長勞雷爾日前表示，中方已承諾「不會限制對菲律賓的化肥出口」。

然而，菲律賓因主權、憲法限制及爭議海域等問題，與中方進行油氣聯合開發仍高度敏感。菲國最高法院曾在二○二三年裁定，二○○五年與中國和越南公司簽署的南海探勘油氣協議違憲並予以廢除，因憲法不允許外國實體探勘菲律賓自然資源。

同時，中菲近期在南海仍有對峙。共軍廿一日指控菲律賓飛機闖入南海爭議海域的美濟礁附近空域，菲軍方廿日則聲明，指一艘中共海軍艦艇本月稍早在南海薩比納礁巡邏時，把火控雷達對準菲律賓艦艇。