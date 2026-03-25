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副市長排名甫躍升第一 新任重慶市委常委馬震任新職

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
上周晉升中共重慶市委常委的馬震。圖／取自百度
上周晉升中共重慶市委常委的馬震。圖／取自百度

上周晉升中共重慶市委常委的馬震，任市委組織部部長。重慶市長胡衡華20日被官宣落馬後，馬震同日晉升市委常委，本周更在七名副市長中，排名從第四躍升至第一。

《重慶日報》消息，重慶六屆市委第八輪巡視工作動員部署會24日召開。市委常委、組織部部長、市委巡視工作領導小組副組長馬震出席會議。上述消息顯示，重慶市委常委馬震已任市委組織部部長。重慶市政府官網「市政府領導」欄目已更新馬震的職務。

公開資料顯示，56歲的馬震是回族幹部，遼寧綏中人，長期在正部級的中央機構編制委員會辦公室（中央編辦）工作，歷任中央編辦三司副司長，中央編辦一局局長等職，2023年升任中央編辦副主任。

2024年9月，馬震空降重慶，擔任重慶市政府黨組成員、副市長，兼任西部科學城重慶高新區黨工委書記，負責教育、科技、外國專家管理。

聯合早報指出，重慶市政府官網本周更新「市政府領導」的欄目，顯示原本在七名副市長中排名第四的馬震，目前排名已躍升至第一，僅次於身為黨組副書記的陳新武。

分析指出，中共重慶市委副書記陳新武可能填補市長空缺，與目前在副市長中排名第一的馬震組合，掌舵後胡衡華時代的重慶市政府。

重慶

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