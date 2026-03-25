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李強與荷蘭新首相通話：國際形勢動盪加劇 加強合作符合雙方共同利益

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
荷蘭首相葉騰25日與大陸總理李強通電話，雙方針對經貿關係、中歐關係等進行討論。（圖／取自X@Rob Jetten）
荷蘭首相葉騰25日與大陸總理李強通電話，雙方針對經貿關係、中歐關係等進行討論。（圖／取自X@Rob Jetten）

大陸總理李強25日與荷蘭新任首相葉騰通電話，他強調，當前國際形勢動盪加劇，越是在這樣的情況下，我們越要堅持以開放促合作，以務實促共贏。大陸願同荷方一道鞏固政治互信，堅持相互尊重平等對話，更好發揮經貿、科技等對話機制作用，希望荷方為促進中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。他並強調，中荷互為重要經貿夥伴，加強合作符合雙方共同利益。

新華社，李強25日下午和葉騰（Rob Jetten）通電話。李強表示中荷建立開放務實的全面合作夥伴關係十多年來，兩國關係與合作持續深化，切實惠及了兩國人民。李強指出當前國際形勢動盪加劇，單邊主義、保護主義對全球經濟造成巨大衝擊。越是在這樣的情況下，我們越要堅持以開放促合作、以務實促共贏。大陸願同荷方一道鞏固政治互信，堅持相互尊重、平等對話，拓展互利合作，為促進世界和平繁榮注入正能量。

他指出，中荷互為重要經貿夥伴，加強合作符合雙方共同利益。隨著大陸「十五五」規劃的實施，未來5年大陸經濟總量將邁上新台階，這將為中荷深化經貿合作帶來更大空間。大陸願同荷方加強各層級對接，更好發揮經貿、科技等對話機制作用，進一步發掘綠色、創新等領域合作潛力，實現更高水平的互利共贏。

他並提及，荷蘭長期是中歐合作的重要門戶，也是歐盟核心成員國。「希望荷方發揮積極作用，推動歐盟機構客觀理性看待中歐關係與合作，同中方一道通過對話協商妥善解決分歧和問題，促進中歐關係健康穩定發展」。

消息並指，葉騰表示，大陸是荷蘭重要交易夥伴，荷中關係是荷蘭最重要的雙邊關係之一。荷蘭新政府願同大陸密切高層交往，促進經貿，創新等各領域護理合作，共同應對全球性挑戰、維護共同利益，歐中關係至關重要，荷方願為促進歐中對話與合作發揮積極作用。

官方並未提到雙方是否討論了安世半導體公司情況、以及ASML相關的供應問題。

大陸商務部發言人3月7日曾針對安世中國發布客戶公告稱安世荷蘭批量禁用安世中國員工辦公帳號，導致部分辦公系統無法使用，影響部分生產流程，回應指出，在中荷雙方推動下，聞泰科技與安世荷蘭正就企業內部糾紛進行協商，但安世荷蘭此時批量禁用安世中國員工辦公帳號，挑起新的矛盾，給企業協商工作製造新的困難和障礙。

該發言人強調，大陸始終秉持對全球半導體產供鏈的負責任態度。安世荷蘭此次所作所為，嚴重破壞企業正常生產經營，如再次引發全球半導體產供鏈危機，荷方必須對此承擔全部責任。

全球經濟 歐盟 新華社

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