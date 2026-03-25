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陸學者鄭永年：現在是大陸解決台灣問題 史上最好時期

聯合報／ 記者黃雅慧／海南博鰲即時報導
香港中文大學，深圳公共政策學院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年表示，大陸今天要解決台灣問題是歷史上最好的時期。圖／讀者提供
香港中文大學，深圳公共政策學院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年表示，大陸今天要解決台灣問題是歷史上最好的時期。圖／讀者提供

對於可能即將到來的川習會中，台灣問題扮演的角色，香港中文大學，深圳公共政策學院院長、廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年表示，台灣問題肯定是中美元首要討論的問題。而就他觀點，大陸今天要解決台灣問題是歷史上最好的時期。

鄭永年表示，台灣問題肯定是中美元首要討論的問題，但是其中有問題需要理清楚：台灣對中國是主權問題，對美國是地緣政治問題，對日本是安全問題，以前中國弱的時候犧牲了很多土地，現在強大了，再怎麼大的損失都不應該損害主權，「包括台灣的老百姓對這一點應當認清楚，主權問題是不可動搖的。」

鄭永年進一步指，大陸方面不是沒有能力解決台灣問題，「一國兩制」背後含義就是要和平統一，如果武力統一幹嘛「一國兩制」，大陸還在堅持「一國兩制」，並沒有放棄和平統一，現在不是沒有能力，而想用一種更好的方式。

鄭永年說，如果從學者角度來看，他認為大陸今天要解決台灣問題是歷史上最好的時期，「光看產能這一條就夠了」，近期大陸一直在討論內捲，代表大陸產能已到最高位，而美國沒有產能，川普放棄中低端技術、有部分高端技術，美國打伊朗的導彈跟無人機就出現問題，是不對稱的消耗。

如果真的要解決台灣問題，鄭永年稱，光憑產能這一條，中國大陸就可以完全勝出美國。川普現在要造大船，但是他發現美國造船能力不及中國的4%，造一條大船高科技充其量20%，大量還是中低端的技術，但這些美國並不具備。

鄭永年表示，中美兩國是G2，很難想像中美直接對抗，更別說發生衝突，那對世界來說是毀滅式衝突。所以，「不論是台灣也好，或是亞洲其他較小國家也好，不要覺得幻想美國對抗中國，如果這樣想，到最後犧牲的還是自己，邏輯很清楚，但不是所有人都願意相信這個邏輯。」

地緣政治 一國兩制 大陸

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