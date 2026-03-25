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大陸航空工業集團前董事長譚瑞松 涉貪32億被判死緩

中央社／ 台北25日電
中國航空工業集團有限公司前黨組書記、董事長譚瑞松。圖／取自央視新聞
中國航空工業集團有限公司前黨組書記、董事長譚瑞松。圖／取自央視新聞

中國軍工系統反腐再結一案。中國航空工業集團前黨組書記、董事長譚瑞松今天因為貪污、受賄、內幕交易、洩露內幕訊息案，一審被判處死刑，緩期2年執行。根據法院公布，譚瑞松涉貪逾人民幣7億元（約新台幣32.4億元），貪腐長達20年。

死刑緩期執行簡稱「死緩」，是中國特有的刑罰執行制度。與一般緩刑不同，死緩的緩刑期內，犯人仍需收押監禁。期間，受刑人如果沒有故意犯罪，即減為無期徒刑；如果確有重大立功表現，則可再減為有期徒刑；如果確實另有故意犯罪，經查證屬實，並由最高人民法院另行覆核，才執行死刑。

根據遼寧省大連市中級人民法院公布，大連市中級人民法院25日一審公開宣判譚瑞松貪污、受賄、內幕交易、洩露內幕訊息案，決定執行死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

經審理查明，2003年7月至2010年，譚瑞松利用擔任中國航空工業第二集團公司副總經理，中國航空工業集團副總經理等職務上的便利，非法占有公共財物共計8993萬元。

此外，1998年至2024年，譚瑞松利用擔任哈爾濱東安發動機（集團）有限公司副總經理、總經理，哈爾濱航空工業（集團）有限公司董事長，中國航空工業第二集團公司副總經理，中國航空工業集團有限公司副總經理、總經理、董事長等職務上的便利，為他人在企業併購、承攬專案等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合6.13億餘元。

這也代表譚瑞松涉貪7億293萬元，貪腐長達20年。

法院還指出，譚瑞松自2012年3月至2023年3月作為相關內幕訊息的知情人員，在內幕訊息敏感期內多次從事與內幕訊息有關的證券交易，並多次洩露內幕訊息，明示、暗示他人從事與內幕訊息有關的證券交易。

大連市中級人民法院認為，譚瑞松貪污數額特別巨大；受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失；內幕交易、洩露內幕訊息情節特別嚴重，均應依法懲處，並予數罪並罰。

不過，鑒於譚瑞松受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的貪污事實和部分受賄、內幕交易、洩露內幕訊息事實，所犯貪污罪構成自首，具有重大立功表現，認罪悔罪，積極退贓，貪污、受賄所得財物及孳息均已全部追繳，對其所犯受賄罪判處死刑，可不立即執行，對其所犯貪污罪、內幕交易、洩露內幕訊息罪可從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

據公布，大連市中級人民法院於2025年10月30日依法開庭審理了該案。庭審中，譚瑞松當庭表示認罪悔罪。

公開簡歷顯示，64歲的譚瑞松，湖南攸縣人，哈爾濱工程大學工程博士。

譚瑞松1983年從哈爾濱東安汽車發動機製造公司工藝員幹起，2004年升任哈爾濱航空工業集團董事長後，歷任多項航空工業要職，2018年5月升任中國航空工業集團董事長、黨組書記，成為航空工業系統領軍人物。

2023年3月1日，譚瑞松屆齡免職退休。2024年8月30日，他涉嫌嚴重違紀違法被查。

死刑 貪污 無期徒刑

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