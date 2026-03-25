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港警封鎖壹傳媒大樓 機動部隊和國安人員入場搜索

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港政府刊憲剔除蘋果日報等三間公司公司註冊後，蘋果日報等即成「受禁組織」。今天下午大批警察機動部隊人員和香港國安處人員進入壹傳媒大樓搜索。 中通社
香港政府刊憲剔除蘋果日報等三間公司公司註冊後，蘋果日報等即成「受禁組織」。今天下午大批警察機動部隊人員和香港國安處人員進入壹傳媒大樓搜索。 中通社

香港政府刊憲剔除蘋果日報等三間公司公司註冊後，蘋果日報等即成「受禁組織」。香港警察今天封鎖了蘋果日報廠房，下午大批警察機動部隊人員和香港國安處人員，進入壹傳媒大樓搜索。

香港署理行政長官會同行政會議，二十四日根據《香港國安法》第31條及《公司（清盤及雜項條文）條例》（第32章）第360C（1）條，命令香港公司註冊處處長將蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司自公司登記冊中剔除。

香港公司註冊處處長已隨即將《蘋果日報》相關三間公司自公司登記冊中剔除，港府在憲報刊登有關該項除名的公告，《蘋果日報》相關三間公司即告解散並已成為「受禁組織」。

香港警察二十五日下午開始封鎖《蘋果日報》位於將軍澳工業邨的廠房大樓，現場除警察機動部隊人員外，還有國安處人員。警方還派員進入將軍澳工業邨駿盈街8號壹傳媒大樓。大樓外有約數十名警員，其中有探員手持行李箱，他們至下午三時許陸續離開。

警察 香港 壹傳媒

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