港警封鎖壹傳媒大樓 機動部隊和國安人員入場搜索

香港政府刊憲剔除蘋果日報等三間公司公司註冊後，蘋果日報等即成「受禁組織」。香港警察今天封鎖了蘋果日報廠房，下午大批警察機動部隊人員和香港國安處人員，進入壹傳媒大樓搜索。

香港署理行政長官會同行政會議，二十四日根據《香港國安法》第31條及《公司（清盤及雜項條文）條例》（第32章）第360C（1）條，命令香港公司註冊處處長將蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司自公司登記冊中剔除。

香港公司註冊處處長已隨即將《蘋果日報》相關三間公司自公司登記冊中剔除，港府在憲報刊登有關該項除名的公告，《蘋果日報》相關三間公司即告解散並已成為「受禁組織」。

香港警察二十五日下午開始封鎖《蘋果日報》位於將軍澳工業邨的廠房大樓，現場除警察機動部隊人員外，還有國安處人員。警方還派員進入將軍澳工業邨駿盈街8號壹傳媒大樓。大樓外有約數十名警員，其中有探員手持行李箱，他們至下午三時許陸續離開。