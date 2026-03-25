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蔡正元案國台辦評為綠色恐怖 陸委會：無聊至極

中央社／ 台北25日電

針對前中影董事長蔡正元因業務侵占罪將入獄一事，中國大陸國台辦今天稱是政治打壓、「綠色恐怖」，陸委會對此回應，單純涉業務侵占的案件也能扯到綠色恐怖是「無聊至極」。

蔡正元被控三中案，其中業務侵占罪，二審高等法院去年底判刑3年6月確定。蔡正元今天在臉書公布27日早上9點將至台北地檢署執行科報到。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮針對蔡正元將入獄一事稱，「民進黨當局出於台獨本性，一再操弄司法打壓政治異己，對不認同民進黨、不支持台獨的台灣各界人士肆意打壓迫害，加劇『綠色恐怖』。」

陸委會今日下午以書面表示，對一個單純涉及業務侵占的司法案件，國台辦也能扯到「綠色恐怖」，實在無聊至極。

蔡正元被控藉由處理中影公司股權案，掏空阿波羅公司新台幣2.8億餘元，另故意遺漏會計事項。台北地方法院、台灣高等法院均依業務侵占罪判蔡正元3年6月徒刑；商業會計法部分判刑6月，得易科罰金。業務侵占罪部分因不得上訴而確定。

朱鳳蓮 中影 三中案 蔡正元 陸委會 國台辦

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