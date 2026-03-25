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陸國台辦：民進黨反核、台獨2座神主牌 一個已證明錯誤、一個是絕路

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日稱，「反核」和「台獨」是民進黨長期以來拿著的兩張「神主牌」，前者已經被事實證明是錯誤的，後者同樣被證明是走不通的絕路。（取材自人民網）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日稱，「反核」和「台獨」是民進黨長期以來拿著的兩張「神主牌」，前者已經被事實證明是錯誤的，後者同樣被證明是走不通的絕路。（取材自人民網）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日稱，「反核」和「台獨」是民進黨長期以來拿著的兩張「神主牌」，前者已經被事實證明是錯誤的，後者同樣被證明是走不通的絕路。

朱鳳蓮在新聞發布會上，回應陸媒針對賴清德總統近日表態核二、核三廠具重啟條件的提問時，做出上述表示。她抨擊指，「反核」和「台獨」是民進黨長期用以蠱惑民眾、打擊政敵、謀取私利的政治鬥爭工具。

朱鳳蓮還針對賴清德近日召開全社會防衛韌性委員會議、登上海鯤艦，以及在玉山論壇等多場活動上的發言，進行批評。

被問及中東局勢導致能源出口受阻，以及有台灣網站民調顯示，民眾最擔心中東戰事導致台灣油價上漲，朱鳳蓮表示，中東局勢持續動蕩，嚴重威脅全球能源安全，影響各方經濟發展與民生改善，台灣民眾對此感到擔憂，合情合理。

她並稱，「事實上台灣的油價近日確實漲價了」，這也表明，沒有和平，就沒有發展，就沒有好日子。

核三廠 神主牌 玉山論壇

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