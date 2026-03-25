我25年來首度缺席WTO部長會議 陸國台辦：無理取鬧只會自取其辱

世界貿易組織（WTO）第14屆部長會議將於26日起召開，主辦國喀麥隆擬以矮化名稱「台灣，中國一省」列示我國，致我國25年來首次被迫缺席。大陸國台辦今稱，一中原則是國際社會普遍共識，民進黨當局藉WTO有關會議「無理取鬧，只會自取其辱」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日在新聞發布會上，針對台灣缺席本次WTO部長會議表示，台灣是中國的一部分，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認一個中國原則，藉世界貿易組織有關會議無理取鬧，只會自取其辱。

我外交部20日指出，喀麥隆在旅行授權憑證的國籍欄上以「Taiwan, Province of China」列示我國，嚴重貶抑我國地位。喀國將其雙邊政策考量凌駕於WTO多邊組織的整體利益之上，不僅違反國際組織會議主辦國對我代表團成員入境及簽證方式的長期慣例，也未能提供我國身為WTO會員應有的公平、公正及合理待遇，對我方提出的彈性處理建議亦置之不理，外交部對喀國表達最強烈的譴責。

另一方面，有關韓國電子入境卡將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，我外交部依對等原則，已從1日起將外僑居留證的名稱從「韓國」改為「南韓」，並要求韓方31日前回覆，若未獲正面回應，將在電子入國登錄表中也改標示為「南韓」。

朱鳳蓮對此稱，堅持一個中國原則是大義所在、大勢所趨。「民進黨當局無論搞什麼小動作，都改變不了台灣是中國一部分的客觀事實，撼動不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局。」

此外，1艘大陸海警船18日航入東沙島限制水域，海巡署指不排除是大陸藉灰色地帶襲擾，測試台灣對東沙海域監偵與應對能力。朱鳳蓮回應指，台灣是中國的一部分，大陸海警在東沙島附近海域執法巡查，維護相關海域正常航行和作業秩序，「保障兩岸漁民生命財產安全，正當合法，受到兩岸漁民歡迎」，她指民進黨當局藉此惡意炒作，企圖挑起兩岸對立對抗，不會得逞。