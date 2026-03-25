快訊

勞退新制修法4大重點一次看 勞退金「選月退」有30天猶豫期

柬埔寨探監晚安小雞遭檢查相機 薔薔驚吐「裡面都是我裸照」

MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

聽新聞
0:00 / 0:00

上海陸客遊金馬卡關 國台辦要民進黨當局「創造有利條件」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
針對上海陸客遊金門、馬祖，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日稱，大陸方面將繼續推進相關工作，而現在的關鍵是，民進黨當局能否為兩岸人員往來和交流合作「創造有利條件」。（截自台海時刻YT）
針對上海陸客遊金門、馬祖，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日稱，大陸方面將繼續推進相關工作，而現在的關鍵是，民進黨當局能否為兩岸人員往來和交流合作「創造有利條件」。（截自台海時刻YT）

大陸文旅部2月宣布恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊後，日前傳出有上海團申請赴金馬卡關，海基會秘書長羅文嘉上周表示，海基會準備好隨時等候對岸來就入境相關規定進行細部磋商。大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日稱，大陸方面將繼續推進相關工作，而「現在的關鍵是」民進黨當局能否為兩岸人員往來和交流合作「創造有利條件」。

朱鳳蓮25日表示，恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊順應台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，「大陸方面將積極回應台灣民眾和旅遊業界期盼和呼聲，繼續推進相關工作」。她並指，現在的關鍵是民進黨當局能否正視台灣主流民意和業界呼聲，為兩岸人員往來和交流合作創造有利條件。

朱鳳蓮也談及兩岸兩會交流，稱只有承認九二共識，兩岸兩會才能通過對話協商解決「國家的內部事務」。

對於上海團申請赴金馬未通過，陸委會副主委梁文傑19日表示，目前陸方未有正式公告，難認定已進入實施階段，且申請的2團沒有得到上海市政府的授權，性質也不清楚，究竟是踩線團或是個人旅遊，要對方先釐清。

另外，羅文嘉談及大陸制定「民族團結進步促進法」時說，兩岸的問題是「民主」的問題，盼中國未來有一天能通過「促進中國民主」相關法律。朱鳳蓮回應，兩岸之間絕不是制度之爭，而是統一與分裂的鬥爭。她稱海基會成立的宗旨是「中國的、善意的、服務的」，希望其勿忘宗旨，少些惡意的政治操弄，多做有益於兩岸關係和平發展和造福兩岸同胞的事。

九二共識 陸委會 大陸

延伸閱讀

磋商上海居民金馬旅遊 國台辦：先承認九二共識

不僅「可從台灣自駕到北京」 陸國台辦：統一後幫助迅速建成環島高鐵

馬英九基金會人事風暴衝擊「大九學堂」學生團赴陸？國台辦未正面回應

美最新評估「中共未計畫2027攻台」大陸國台辦回應了

相關新聞

馬英九基金會人事風暴衝擊「大九學堂」學生團赴陸？國台辦未正面回應

馬英九基金會近期掀起人事風暴，過去常率團到大陸交流的前幕僚蕭旭岑及王光慈，被馬英九直指有財政紀律問題，還說要查兩人與台商接觸的財務關係，是否衝擊「大九學堂」學生團與大陸的交流受到關注。大陸國台辦25日未正面回應是否有交流團取消，但強調馬英九基金會為促進兩岸青年交流，推動兩岸關係和平發展「發揮積極作用」。

美最新評估「中共未計畫2027攻台」大陸國台辦回應了

美國國家情報總監辦公室（ODNI）最新報告指出，中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，引發熱議。大陸國台辦25日回應稱，大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但不允許國家主權和領土完整遭到破壞，「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，並強調有能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。

港獨立書店「一拳書館」售《黎智英傳》遭國安搜查 負責人等4人被捕

香港獨立書店「一拳書館」24日遭港警國安處搜查，現場檢獲《黎智英傳》等書籍，書店負責人龐一鳴及三名員工被拘捕，涉嫌售賣煽動刊物罪。書店24日沒有營業、鐵閘門深鎖，門外貼上「突發事故，休息一天，抱歉不便」告示。

川普推遲訪中 俄稱普亭將訪北京

美國總統川普推遲訪問中國大陸後，俄羅斯總統普亭或將捷足先登。在俄國官方表態很快將宣布普亭訪問大陸的日程後，昨日俄媒披露俄羅斯駐北京大使莫爾古洛夫已與大陸外交部部長助理劉彬會晤，就「政治接觸日程表」進行討論。

國際衝擊 博鰲論壇估亞洲經濟增4.5%

二○二六博鰲亞洲論壇昨日開幕，按往例發布兩分旗艦報告，其中一分報告預測二○二六年亞洲經濟將增長百分之四點五，較去年實際增長百分之四點七略有下滑。與會專家指出，預估是基於亞洲和國際情勢的影響，但亞洲貿易依存度基本穩固，主要取決東協、中國大陸，如果兩市場穩固，亞洲基本穩定。

徐春鶯涉反滲透法遭起訴 民眾黨批抹紅

出身陸配的台灣新住民發展協會理事徐春鶯，因受對岸民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心楊姓主任及中共「中國國民黨革命委員會」（民革）上海市委員會祖國和平統一促進委員會孫姓副主任指示，為特定候選人站台及從事地下匯兌與詐貸，新北地檢署昨依反滲透法、銀行法及偽造文書、詐欺取財等罪將她起訴，建請法院從重量刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。