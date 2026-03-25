上海陸客遊金馬卡關 國台辦要民進黨當局「創造有利條件」

大陸文旅部2月宣布恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊後，日前傳出有上海團申請赴金馬卡關，海基會秘書長羅文嘉上周表示，海基會準備好隨時等候對岸來就入境相關規定進行細部磋商。大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日稱，大陸方面將繼續推進相關工作，而「現在的關鍵是」民進黨當局能否為兩岸人員往來和交流合作「創造有利條件」。

朱鳳蓮25日表示，恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊順應台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，「大陸方面將積極回應台灣民眾和旅遊業界期盼和呼聲，繼續推進相關工作」。她並指，現在的關鍵是民進黨當局能否正視台灣主流民意和業界呼聲，為兩岸人員往來和交流合作創造有利條件。

朱鳳蓮也談及兩岸兩會交流，稱只有承認九二共識，兩岸兩會才能通過對話協商解決「國家的內部事務」。

對於上海團申請赴金馬未通過，陸委會副主委梁文傑19日表示，目前陸方未有正式公告，難認定已進入實施階段，且申請的2團沒有得到上海市政府的授權，性質也不清楚，究竟是踩線團或是個人旅遊，要對方先釐清。

另外，羅文嘉談及大陸制定「民族團結進步促進法」時說，兩岸的問題是「民主」的問題，盼中國未來有一天能通過「促進中國民主」相關法律。朱鳳蓮回應，兩岸之間絕不是制度之爭，而是統一與分裂的鬥爭。她稱海基會成立的宗旨是「中國的、善意的、服務的」，希望其勿忘宗旨，少些惡意的政治操弄，多做有益於兩岸關係和平發展和造福兩岸同胞的事。