磋商上海居民金馬旅遊 國台辦：先承認九二共識

針對上海居民赴金門、馬祖旅遊，海基會秘書長羅文嘉日前表示，隨時等候對岸就如何開放進行入境規定的磋商。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天回應，只有承認九二共識，兩岸兩會才能通過對話協商。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，朱鳳蓮針對上海居民赴金門、馬祖旅遊的問題表示，恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊順應台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，大陸方面將積極回應台灣民眾和旅遊業界期盼和呼聲，繼續推進相關工作。

她進一步說，現在的關鍵是民進黨政府能否正視台灣主流民意和業界呼聲，為兩岸人員往來和交流合作創造有利條件。

朱鳳蓮接著表示，至於兩岸兩會的交流，眾所周知，民進黨政府堅持台獨立場，拒不承認「九二共識」，「單方面破壞兩岸對話協商的政治基礎，導致兩岸兩會對話協商停擺」。「只有承認『九二共識』，兩岸兩會才能通過對話協商解決國家的內部事務」。

針對上海旅客申請赴金、馬旅遊未通過，陸委會此前也表示，目前陸方未有正式公告，且申請赴金馬的2團沒有得到上海市政府的授權，名義也不清楚，究竟是踩線團還是個人旅遊，要請他們先行釐清。