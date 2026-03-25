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不僅「可從台灣自駕到北京」 陸國台辦：統一後幫助迅速建成環島高鐵

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日再聲稱和平統一後，台灣基礎設施建設能「更好」，比如大陸可以幫助迅速建成「環島」高鐵、建設更多連接台灣東西部的高速公路，甚至台灣民眾可以沿著「京台高速公路」自駕到北京旅遊。圖為2016年12月通車的「京台高速公路」北京段。（新華網）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日再聲稱和平統一後，台灣基礎設施建設能「更好」，比如大陸可以幫助迅速建成「環島」高鐵、建設更多連接台灣東西部的高速公路，甚至台灣民眾可以沿著「京台高速公路」自駕到北京旅遊。圖為2016年12月通車的「京台高速公路」北京段。（新華網）

大陸繼上周宣稱「願為台灣提供穩定可靠的能源資源保障」後，大陸國台辦25日再聲稱，若和平統一後，台灣基礎設施建設能「更好」。比如大陸可以幫助迅速建成環島高鐵、建設更多連接台灣東西部的高速公路，甚至台灣民眾可以沿著「京台高速公路」自駕到北京旅遊。

大陸全國政協主席王滬寧去年10月在「紀念台灣光復八十周年大會」強調，「和平統一」後，台灣會有「七個更好」，包括經濟發展、能源資源保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、民生福祉、精神文化生活「會更好」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日上午在例行記者會稱，上周發布會就「七個更好」中的「能源資源保障會更好」作了闡釋，受到兩岸輿論的高度關注。「今天，回應大家期望，我們就台灣基礎設施建設為何能更好，作進一步闡釋。」

她指出，「十四五」時期，大陸重大基礎設施不斷升級，總體規模居世界首位，她並特別提到「可以說，孫中山先生在《建國方略》中構想的宏偉藍圖早已實現，而且許多成就遠遠超出了中山先生的設想。」

朱鳳蓮接著稱，和平統一後，大陸強大的基礎設施建設能力將為台灣基礎設施更新升級提供強大支持，台灣地區的交通、能源、農林、水利、城市更新等基礎設施將得到重建和升級，台灣同胞的生活必將因此獲得更多便利。

她舉例稱，大陸可以幫助迅速建成環島高鐵，建設更多連接台灣本島東西部的高速公路。兩岸基礎設施聯通將逐步變為現實，比如可以共同建設研究多年的海峽快速通道，讓「天塹變通途」，台灣民眾可以從本島出發，沿京台高速公路自駕到北京來遊覽。

朱鳳蓮表示，總之，和平統一將是台灣基礎設施、新型基礎設施煥然一新的起點。希望廣大台灣同胞像追求人生幸福一樣追求兩岸和平統一，讓自己工作、生活的家園變得更暢通、更便捷、更美好。

經濟發展 孫中山 王滬寧

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