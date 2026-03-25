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馬英九基金會人事風暴衝擊「大九學堂」學生團赴陸？國台辦未正面回應

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
馬英九基金會近期掀起人事風暴，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日未正面回應是否有交流團取消，但強調馬英九基金會為促進兩岸青年交流，推動兩岸關係和平發展「發揮積極作用」。（取自人民網）
馬英九基金會近期掀起人事風暴，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日未正面回應是否有交流團取消，但強調馬英九基金會為促進兩岸青年交流，推動兩岸關係和平發展「發揮積極作用」。（取自人民網）

馬英九基金會近期掀起人事風暴，過去常率團到大陸交流的前幕僚蕭旭岑及王光慈，被馬英九直指有財政紀律問題，還說要查兩人與台商接觸的財務關係，是否衝擊「大九學堂」學生團與大陸的交流受到關注。大陸國台辦25日未正面回應是否有交流團取消，但強調馬英九基金會為促進兩岸青年交流，推動兩岸關係和平發展「發揮積極作用」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日上午主持例行記者會，有台媒提問，「馬英九基金會近日人事動盪，傳出因而取消一些團到大陸交流，能否證實？以及這是否影響雙方交流？」朱鳳蓮僅表示，近年來馬英九基金會積極地開展兩岸交流活動，受到兩岸各界的廣泛關注和積極評價，為促進兩岸同胞特別是青年的交流往來，推動兩岸關係和平發展，發揮了積極作用。

她接著說，我們願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與台灣各政黨團體和各界人士，共同加強兩岸各領域交流合作和人員往來，推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

《鏡週刊》24日報導稱，馬英九基金會原先規畫今年將舉辦10團「大九學堂」赴陸參訪行程，現已全部喊卡，包括原訂下個月出發的浙江杭州團也已進行退費。

另外，國民黨主席鄭麗文24日南下出席活動談到兩岸議題，表示「傻瓜才二選一」，台灣不用在中美之間選邊站，並指推動兩岸關係改善，北京也會釋出同等的善意，以對話取代對抗。

對此，朱鳳蓮表示，要和平、要發展、要交流、要合作是島內（指台灣）的主流民意。她重申，「我們願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，與包括中國國民黨在內的台灣各政黨團體和各界人士一道加強交流往來」，保持良性互動 ，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸同胞。

兩岸 馬英九基金會 蕭旭岑

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