日自衛隊成員闖使館揚言殺人 中國駐日使館： 強烈抗議

一名自稱日本自衛隊現役官員24日上午翻牆闖入位於東京的中國駐日本大使館，揚言殺害中國外交人員。中國駐日本大使館表示，已向日本外務省提出嚴正交涉和強烈抗議，要求日方立即徹查，嚴懲涉事人員。

據中國駐日本大使館24日下午發布，24日上午，一名自稱日本自衛隊人員翻牆強行闖入中國使館，威脅以所謂神的名義殺死中國外交人員。有關事件嚴重違反「維也納外交關係公約」，嚴重威脅使館人員和館舍安全，性質影響極其惡劣。

中國駐日本大使館表示，這一事態再度表明，日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗，自衛隊擴軍失管的危險現實必須引起國際社會高度警惕。

中國駐日本大使館表示，已向日本外務省提出嚴正交涉和強烈抗議，要求日方立即對事件展開徹底調查，嚴懲涉事人員，向中方作出負責任的交代，同時切實採取措施保障中國駐日使領館人員、館舍和在日中國公民安全，杜絕此類事件再次發生。

中國媒體澎湃新聞24日報導，中國國際問題研究院美國研究所副所長蘇曉暉表示，「此事件的發生並非絕對偶然」。根據目前掌握的細節，闖入者是日本現役自衛隊人員，其闖入後的行為及事後供詞均指向他是有明確目的性，刻意採取的一系列行動，「因此不應將該事件簡單視為孤立個案」，而是要清晰看到日本右翼、極右翼思潮，正對中日關係包括日本自身造成深刻影響。

不過，翻查資料，中國官方此前對多宗日本人在中國遇襲事件，都形容為「偶發事件」、「個案」。

2024年6月，江蘇蘇州一對日本母子等候日本學校校車時，遭一名中國男子持刀攻擊，校車隨車人員胡友平上前制止該名男子身受重傷不治。當時中國外交部發言人毛寧在例行記者會表示，警方初步判斷該案是「偶發事件」。

2024年9月，深圳日本人學校發生男童遇刺身亡事件，當時中國外交部發言人林劍表示，根據目前對情況的了解，這是一起「個案」，類似事件在任何國家都會發生。