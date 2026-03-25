快訊

柬埔寨探監晚安小雞遭檢查相機 薔薔驚吐「裡面都是我裸照」

MLB／無緣進入守護者開季名單 費爾柴德預計從3A出發

17歲開跑車、19歲置產、日贏1億…林秉文「敢贏不敢輸」 曾自曝致富手法

聽新聞
0:00 / 0:00

美最新評估「中共未計畫2027攻台」大陸國台辦回應了

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國國家情報總監辦公室（ODNI）最新報告指出，中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日回應稱，大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。（取自人民網）
美國國家情報總監辦公室（ODNI）最新報告指出，中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日回應稱，大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。（取自人民網）

美國國家情報總監辦公室（ODNI）最新報告指出，中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，引發熱議。大陸國台辦25日回應稱，大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但不允許國家主權和領土完整遭到破壞，「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，並強調有能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。

美國國家情報總監辦公室18日發布「2026美國情報社群年度威脅評估」報告，內容提到，中國現階段未計畫在2027年入侵台灣，也傾向透過非武力方式實現統一，但也強調共軍持續制定軍事計畫及發展軍事能力，且中國已公開表示，統一台灣是在2049年實現民族復興的必要條件。

據人民網報導，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日在例行記者會上回應稱，「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉」。美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，在台灣問題上謹言慎行。

朱鳳蓮接著說，「和平統一、一國兩制」是大陸解決台灣問題的基本方針，解決台灣問題、完成祖國統一是中華民族偉大復興的必然要求。「我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不允許國家主權和領土完整遭到破壞，決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」

朱鳳蓮表示，當前，台海形勢複雜嚴峻的根源是民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁。對此，我們決不容忍、決不姑息，有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗任何形式的台獨分裂圖謀，維護國家主權和領土完整，堅定不移推進祖國統一大業。

另，日本首相高市早苗日前與美國總統川普在白宮會面，雙方承諾維護台海的和平與穩定、反對任何片面改變現狀的企圖，包括以武力或脅迫的方式，而賴政府對此表達感謝。

朱鳳蓮回應指，當前台海和平穩定的最大威脅，是賴清德當局頑固堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力進行謀獨挑釁。「我們堅決反對有關國家就台灣問題說三道四，干涉中國內政」。民進黨當局妄圖依靠外部勢力分裂國家，注定失敗。

一個中國 共軍 大陸

延伸閱讀

聯合報社論／攻台時間表查無此事，台灣別沒事找事

美情報機構最新評估 陸未規劃2027武力侵台

談上半年鄭習會？ 國台辦：願保持聯繫

(勿上網)沒了武統說 賴政府抗中戲怎演？

相關新聞

馬英九基金會人事風暴衝擊「大九學堂」學生團赴陸？國台辦未正面回應

馬英九基金會近期掀起人事風暴，過去常率團到大陸交流的前幕僚蕭旭岑及王光慈，被馬英九直指有財政紀律問題，還說要查兩人與台商接觸的財務關係，是否衝擊「大九學堂」學生團與大陸的交流受到關注。大陸國台辦25日未正面回應是否有交流團取消，但強調馬英九基金會為促進兩岸青年交流，推動兩岸關係和平發展「發揮積極作用」。

美最新評估「中共未計畫2027攻台」大陸國台辦回應了

美國國家情報總監辦公室（ODNI）最新報告指出，中國現階段沒有計畫在2027年入侵台灣，引發熱議。大陸國台辦25日回應稱，大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但不允許國家主權和領土完整遭到破壞，「決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，並強調有能力挫敗任何形式的台獨分裂圖謀。

港獨立書店「一拳書館」售《黎智英傳》遭國安搜查 負責人等4人被捕

香港獨立書店「一拳書館」24日遭港警國安處搜查，現場檢獲《黎智英傳》等書籍，書店負責人龐一鳴及三名員工被拘捕，涉嫌售賣煽動刊物罪。書店24日沒有營業、鐵閘門深鎖，門外貼上「突發事故，休息一天，抱歉不便」告示。

川普推遲訪中 俄稱普亭將訪北京

美國總統川普推遲訪問中國大陸後，俄羅斯總統普亭或將捷足先登。在俄國官方表態很快將宣布普亭訪問大陸的日程後，昨日俄媒披露俄羅斯駐北京大使莫爾古洛夫已與大陸外交部部長助理劉彬會晤，就「政治接觸日程表」進行討論。

國際衝擊 博鰲論壇估亞洲經濟增4.5%

二○二六博鰲亞洲論壇昨日開幕，按往例發布兩分旗艦報告，其中一分報告預測二○二六年亞洲經濟將增長百分之四點五，較去年實際增長百分之四點七略有下滑。與會專家指出，預估是基於亞洲和國際情勢的影響，但亞洲貿易依存度基本穩固，主要取決東協、中國大陸，如果兩市場穩固，亞洲基本穩定。

徐春鶯涉反滲透法遭起訴 民眾黨批抹紅

出身陸配的台灣新住民發展協會理事徐春鶯，因受對岸民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心楊姓主任及中共「中國國民黨革命委員會」（民革）上海市委員會祖國和平統一促進委員會孫姓副主任指示，為特定候選人站台及從事地下匯兌與詐貸，新北地檢署昨依反滲透法、銀行法及偽造文書、詐欺取財等罪將她起訴，建請法院從重量刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。