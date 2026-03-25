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黃循財25日起訪中出席博鰲論壇 上任後首訪香港

中央社／ 台北25日電

新加坡總理黃循財將於今日起對中國進行4天訪問，出席海南博鰲亞洲論壇年會，並發表演講。之後轉抵香港訪問。這是黃循財9個月內第2次訪中，也是他上任後首次訪問香港。

新加坡總理公署發布文告指，黃循財將在25日至28日訪問中國海南及香港，並在2026年博鰲亞洲論壇的開幕全體大會上發表主題演講，期間還將與中國全國人大常委會委員長趙樂際、海南省委書記馮飛會面。

博鰲亞洲論壇2026年年會於24日至27日在海南博鰲舉行。今年年會主題為「塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作」。

隨後黃循財將轉往香港，與香港特區行政長官李家超會面並共進午餐，也將與香港政商界領袖會面。

黃循財還將參訪香港北部都會區的重點區域，以更好地了解香港的經濟和發展走向，並探索星港合作的新機遇。

香港01指出，這是黃循財9個月內第2次訪中，這是黃循財上任以來首次訪問香港，上一次有新加坡總理訪問香港是在2014年。

總理 博鰲論壇 訪中

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