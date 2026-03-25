3月中起沒在群組出聲過！傳中國經濟學家巴曙松失聯受查

據報導，中國經濟學家、香港交易所前董事總經理巴曙松在中國大陸失聯受查。

信報今天轉述中國大陸媒體報導，巴曙松已被大陸相關部門帶走調查，但暫時未知其牽涉案件詳情。

據指出，巴曙松經常在其門下的博士生群組分享各類資訊，但自本月中開始，他已沒有在群組中發聲。

據報導，港交所發言人接受信報查詢時指出，巴曙松已於2025年底離開港交所，而他離職前曾擔任非全職顧問。

公開資料顯示，巴曙松於1969年出生，擁有華中科技大學工學學士、經濟學碩士、中央財經大學經濟學博士學位。

另據大陸百度資料，巴曙松歷任北京大學滙豐商學院教授、滙豐金融研究院執行院長及高級顧問，中國銀行業協會首席經濟學家，港交所董事總經理及首席中國經濟學家，張培剛發展經濟學研究基金會理事長，中國經濟改革研究基金會學術委員會委員，中國宏觀經濟學會副會長。