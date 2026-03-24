涉陸人才斷層 美前大使伯恩斯：影響國安

美國非營利組織「中美教育基金」專家工作組廿三日發布報告指，隨著資深中國大陸問題專家陸續退休，加上赴陸留學的美國學生人數大幅下滑，美國在涉陸領域正出現人才斷層，恐削弱其在國家安全與經濟競爭方面的能力，並影響決策層處理美中關係的判斷。

香港南華早報報導，曾於拜登政府時期擔任美國駐北京大使的伯恩斯在報告發布會上表示，學習中文並親身赴陸生活，是培養相關專業能力的關鍵，「這是一項國家安全的當務之急」。

目前任教於哈佛大學的伯恩斯進一步警告，若無法培養新一代中國問題專家，美國未來恐陷入不利局面。「我擔心十年或十五年後，美國駐北京大使難以像過去那樣，擁有充足且成熟的人才梯隊支撐。」

數據顯示，目前每年在中國大陸學習的美國學生不足二千人，遠低於二○一九年的約一點一萬人。工作組認為，交流萎縮已對相關人才培養造成實質影響。

美國政府近年縮減涉陸政策與研究人力。報導指，自川普政府重新執政以來，多名涉陸專家遭裁撤或離開公職，使相關領域人才供給進一步承壓。美國理解並管理其「最具戰略重要性的雙邊關係（美中關係）」能力正面臨削弱。研究認為，造成此一趨勢的原因來自多重因素，包括雙方簽證限制、對「間諜活動」疑慮升高、預算削減，以及國家安全審查趨嚴等。

美國部分州對涉陸交流採更嚴格限制，甚至禁止公立大學赴陸交流或取得相關資料，進一步壓縮學術合作空間，也在學生群體中產生「寒蟬效應」。

該研究於二○二五年九月至二○二六年一月進行，並獲得美國駐北京大使館資助。報告建議，華府應將涉陸專業視為戰略資產，提升教育交流的重要性，使其與貿易及安全議題並列。