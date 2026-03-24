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川普推遲訪中 俄稱普亭將訪北京

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
俄羅斯總統普亭（右）稱大陸國家主席習近平是他的朋友。圖為兩人去年在北京閱兵期間會面時並肩而行。（路透）
俄羅斯總統普亭（右）稱大陸國家主席習近平是他的朋友。圖為兩人去年在北京閱兵期間會面時並肩而行。（路透）

美國總統川普推遲訪問中國大陸後，俄羅斯總統普亭或將捷足先登。在俄國官方表態很快將宣布普亭訪問大陸的日程後，昨日俄媒披露俄羅斯駐北京大使莫爾古洛夫已與大陸外交部部長助理劉彬會晤，就「政治接觸日程表」進行討論。

川普原定三月卅一日到大陸訪問三天，但因美國和以色列攻擊伊朗與戰事膠著，現已延後到了五月中旬。

俄羅斯衛星通訊社昨日報導，劉彬廿三日在北京會見莫爾古洛夫，雙方就接下來的政治接觸日程表進行討論，同時就雙邊和國際議程的當前問題及加強上合組織框架下合作的途徑交換意見。惟大陸外交部的通稿僅提到雙方將「密切溝通協調」，推動中俄關係和各領域合作持續高質量發展。

環球網廿三日引述俄新社、塔斯社報導稱，俄羅斯副外長安德列．魯登科當日在一場活動向記者透露，普亭訪陸日期「將於近期公布」。俄羅斯總統特別代表鮑里斯．季托夫則已於廿四日開始對大陸進行商務訪問。

大陸國家主席習近平與普亭上次接觸是二月四日視訊通話，當時俄國總統助理烏沙科夫在會後對媒體說，應大陸領導人邀請，普亭計畫今年上半年訪問大陸，具體時間和相關細節將另行商定。

伊朗戰事衝擊全球能源布局，普亭此訪是否著墨能源貿易，也受到關注。大陸海關總署廿日公布的統計顯示，今年前兩個月俄羅斯向大陸出口二一七九點五萬噸石油，同比增加百分之四十點九，總額近九十億美元，液化天然氣出口則略減百分之七點四三、總額四億美元。

另，西班牙首相桑傑士辦公室廿三日公告，桑傑士將於四月十三日至十五日對大陸進行正式訪問，這將是他在四年內第四次訪問大陸。桑傑士曾在二○二五年四月、二○二四年九月、二○二三年三月訪問大陸，去年四月訪問北京時與大陸國家主席習近平會面，當時正值川普宣布「對等關稅」之際。而桑傑士這次到訪則正值美伊戰事，他此前曾批評川普對伊朗發動戰爭。彭博報導，桑傑士將率領一組商界領袖團隨行。

液化天然氣 北京 普亭

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