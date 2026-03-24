聽新聞
0:00 / 0:00

國際衝擊 博鰲論壇估亞洲經濟增4.5%

聯合報／ 特派記者黃雅慧／博鰲報導
博鰲亞洲論壇年會新聞發布會暨旗艦報告發布會在海南博鰲舉行。 （中新社）
博鰲亞洲論壇年會新聞發布會暨旗艦報告發布會在海南博鰲舉行。 （中新社）

二○二六博鰲亞洲論壇昨日開幕，按往例發布兩分旗艦報告，其中一分報告預測二○二六年亞洲經濟將增長百分之四點五，較去年實際增長百分之四點七略有下滑。與會專家指出，預估是基於亞洲和國際情勢的影響，但亞洲貿易依存度基本穩固，主要取決東協、中國大陸，如果兩市場穩固，亞洲基本穩定。

今年大會發布「亞洲經濟前景及一體化進程」與「可持續發展的亞洲與世界」兩分報告。中國社會科學院大學國際政治經濟學院院長張宇燕解讀，今年預測亞洲經濟增長為百分之四點五，比去年略低，主要綜合考慮亞洲內部、國際環境的影響。

從亞洲區域經濟體來看，張宇燕指出，金融市場上面臨較大不確定性，包括匯率、股價、國債殖利率分化嚴重；貨幣政策總體寬鬆，貿易方面是較大問題；財政政策上，亞洲多數經濟體處於擴張期，以維持經濟增長。關鍵在於面臨通膨、油價上漲，貨幣政策可能會有調整。

從外貿層面，北京對外經濟貿易大學前副校長林桂軍表示，亞洲貿易依存度主要取決東協、中國大陸，如果兩市場穩固，亞洲基本穩定。他並指，亞洲全球價值鏈持續增強，一些經濟體在全球價值鏈快速躍進，越南最突出，新加坡、馬來西亞也在內。

德勤中國研究主管合夥人陳嵐表示，受國家層面戰略資源投入、亞洲龐大數位用戶展現的獨特數位生態與技術應用跟實體經濟深度融合，因此全球ＡＩ產業格局東移趨勢明顯，亞洲從ＡＩ下游應用市場轉為上游創新、產業化基地。

博鰲亞洲論壇秘書長張軍說，亞洲在當前是促進全球經濟增長的基石，要透過加強區域合作，深入推進區域發展進程，讓區域合作機制性架構為亞太、世界發展提供強有力支撐。論壇致力推動亞洲經濟一體化，促進地區國家與世界各國交流合作。

今年是博鰲亞洲論壇舉行廿五周年，也是海南自貿港封關運作後的首屆論壇。據此前發布訊息，今年大會將有新加坡總理黃循財、亞塞拜然國民會議主席加法羅娃、斯里蘭卡議長維克拉馬拉特納與哈薩克第一副總理斯克利亞爾等國家政要出席。而為應對中東局勢，原定出席的南韓總理金民錫臨時取消行程，改以視訊發表演說。今年共有來自六十多國和地區約二千名代表參與。

東協 貨幣政策 新加坡

延伸閱讀

博鰲論壇：致力於推動亞洲經濟一體化

賴總統指示三大工作 助台灣成為活力金融樞紐

多重因素影響 博鰲論壇預測2026亞洲經濟增長降至4.5%

博鰲論壇開幕 喊話打造「亞洲世紀」新發展格局

相關新聞

香港國安新規「拒交手機密碼可判刑1年」 陸委會示警：赴港前應慎思

香港政府近日修訂港版國安法第43條實施細則，新增多項執法權，包括接受調查時若拒絕提供電子設備的密碼即屬犯罪，最高可判刑1年。陸委會24日表示，新規不僅更加限縮香港的自由與人權，也讓香港的旅遊、營商、交流環境風險再度升高，提醒國人赴港前應審慎思考。

港大教授：意識美國內戰人變多 台海戰爭機率越來越低

面對複雜多變的地緣政治，加上緊接而至的中美領導會面，香港大學政治與公共行政學系教授李成24日在博鰲論壇期間回應本報表示，他仍認為台海問題可以和平解決。現在意識到美國內戰的人越來越多，而台海問題戰爭的概率也是越來越低。

大陸金融監管總局副局長周亮任上落馬 金融反腐走向縱深

大陸官方今天通報，國家金融監督管理總局副局長周亮任上落馬，他被指控涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。周亮曾任大陸前國家副主席王岐山的秘書，並在紀檢系統工作過。陸媒財新網指出，周亮被查象徵金融監管部門反腐走向縱深。

為與美國潛艦戰做準備？ 大陸擴大海底測繪

路透24日報導，中國大陸正大規模展開海底測繪與監測行動，範圍涵蓋太平洋、印度洋及北極海，並動員數十艘科研船前往全球戰略海域繪製海床地形。

對川習會樂觀 美前商務部長：美中達成協議會給世界貿易立下典範

美國前商務部長古鐵雷斯24日在博鰲分論壇上發言表示，他希望中美能達成協議，會給未來世界貿易格局豎立典範，大家都在看中美之間，不能光看WTO標準。一個時代話題就是看中美如何各退一步，進行協調，兩大不同模式如何相互調整。中美過去兩種模式都非常成功，讓中美兩國提供領導力、提供未來發展的指導方向。

徐春鶯涉反滲透法遭起訴 民眾黨批抹紅

出身陸配的台灣新住民發展協會理事徐春鶯，因受對岸民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心楊姓主任及中共「中國國民黨革命委員會」（民革）上海市委員會祖國和平統一促進委員會孫姓副主任指示，為特定候選人站台及從事地下匯兌與詐貸，新北地檢署昨依反滲透法、銀行法及偽造文書、詐欺取財等罪將她起訴，建請法院從重量刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。