徐春鶯涉反滲透法遭起訴 民眾黨批抹紅

出身陸配的台灣新住民發展協會理事徐春鶯，因受對岸民政部海峽兩岸婚姻家庭服務中心楊姓主任及中共「中國國民黨革命委員會」（民革）上海市委員會祖國和平統一促進委員會孫姓副主任指示，為特定候選人站台及從事地下匯兌與詐貸，新北地檢署昨依反滲透法、銀行法及偽造文書、詐欺取財等罪將她起訴，建請法院從重量刑。

民眾黨回應，新北地檢署認定徐涉不法，卻無對外公布實質證據，只看到檢調藉此指涉「徐春鶯站台之候選人亦有涉及不法情事」，檢方想要藉此抹紅、操弄輿論，企圖將民眾黨與中共不當連結。而所謂「以動員陸配為籌碼，向政黨索取不分區席次」等說法，重演如同京華城案編故事等羅織入罪的醜陋手段。

同案被告包括中華兩岸婚姻協調促進會會長鍾錦明、徐春鶯卜姓女兒與集智顧問羅姓負責人。

檢方查出，徐春鶯、鍾錦明與陸方楊、孫二人合作，藉由服務陸配建立聯繫管道，長期彙報國內各式輿情，並於二○二二年台北市長選舉及二○二四年總統選舉中，為候選人宣傳、站台及造勢。徐春鶯明知上述民革上海市組統委孫姓副主任並無商務交流之意，仍找人頭公司提供虛偽在職證明等申請文件，以該公司為邀請單位，申請孫男來台進行商務交流，藉此隱匿身分並規避申請書中應填載內容。

徐春鶯另非法辦理新台幣、人民幣或美金的匯兌業務，匯兌金額達二八七五萬餘元，犯罪所得二十四萬餘元；還藉由舉報陸配日常言論活動，協助中共控制陸配，藉此獲取統戰紅利，進而與對岸共同規畫國內陸配參政進程步驟，藉由動員陸配能力為籌碼，向國內政黨索要不分區立委席次等。