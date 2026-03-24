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陸金融監管總局副局長周亮任上落馬 金融反腐走向縱深

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸官方今天通報，國家金融監督管理總局副局長周亮任上落馬。（新華社）
大陸官方今天通報，國家金融監督管理總局副局長周亮任上落馬。（新華社）

大陸官方今天通報，國家金融監督管理總局副局長周亮任上落馬，他被指控涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。周亮曾任大陸前國家副主席王岐山的秘書，並在紀檢系統工作過。陸媒財新網指出，周亮被查象徵金融監管部門反腐走向縱深。

中共中央紀委國家監委網站24日下午通報，國家金融監督管理總局黨委委員、副局長周亮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，成為大陸官場今年落馬的第15名中管幹部。

現年54歲的周亮，湖南永州人，曾長期擔任王岐山的秘書，先後在廣東省政府、體改辦、中共海南省委、北京市政府、中共中央紀委等單位工作，曾任中央紀委副秘書長，中央紀委組織部常務副部長、部長等職。

2017年11月，周亮空降銀監會出任副主席、黨委委員；2018年3月任銀保監會副主席、黨委委員；2018年8月，兼任中國金融工會副主席。2023年5月，任國家金融監督管理總局黨委委員、副局長，至此番被查。

中共 大陸

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