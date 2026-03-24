為與美國潛艦戰做準備？ 陸擴大海底測繪

路透24日報導，中國大陸正大規模展開海底測繪與監測行動，範圍涵蓋太平洋、印度洋及北極海，並動員數十艘科研船前往全球戰略海域繪製海床地形。

海軍專家指出，相關調查雖部分用於礦產與漁場開發，但蒐集的數據同時具備軍事用途，可協助北京掌握潛艦作戰所需的海洋環境條件，為與美國及其盟友可能發生的潛艦戰預作準備。

報導指出，以中國海洋大學所屬科研船「東方紅3」為例，該船在2024年至2025年間，多次往返台灣周邊海域、關島附近及印度洋戰略區域。

船舶追蹤資料顯示，2024年10月，該船曾前往日本附近海域，檢查一組可偵測水下目標的海洋感測器，並於隔年5月再次前往同一區域；2025年3月，則在斯里蘭卡與印尼之間海域來回航行，涵蓋馬六甲海峽重要航道入口。

校方稱相關任務為泥沙調查與氣候研究，但學術論文顯示，「東方紅3」亦進行大規模深海測繪。美國海軍與相關專家指出，透過海底測繪及感測器部署取得的數據，有助大陸更有效部署潛艦，並提升追蹤敵方潛艦的能力。

專家指出，大陸相關行動的規模已不僅止於資源探勘，更顯示其正發展遠洋藍水海軍能力，且以潛艦作戰為核心。事實上，「東方紅3」只是整體計畫的一環。

路透調查顯示，大陸透過數十艘科研船與數百個海洋感測器，逐步建立龐大的海洋測繪與監測網絡。相關研究雖涵蓋漁場與礦產區域，但多名海軍專家認為，同時具備明確軍事目的。

綜合公開船舶資訊、陸方官媒與政府機構資料，相關船舶以密集往返航線進行海床測繪，活動範圍遍及太平洋、印度洋與北極海。路透追蹤顯示，至少8艘船曾執行海底測繪，另有10艘配備相關設備。

澳洲前潛艦部隊指揮官史考特（Peter Scott）表示，這些數據對於潛艦作戰準備「極具價值」，因為潛艦高度依賴對海洋環境的掌握。數據顯示，大陸測繪重點包括菲律賓周邊海域、關島與夏威夷附近，以及北太平洋威克島的美軍設施周邊海域。

此外，專家指出，即使部分資料以科學研究名義蒐集，在習近平領導下，大陸推動「軍民融合」，使科研與軍事技術發展緊密結合。

美國海軍情報辦公室指出，大陸近年大幅擴展海洋調查行動，相關數據可用於潛艦導航、隱蔽，以及海底感測器與武器部署，構成戰略關切。專家表示，海底地形、水溫、鹽度與洋流等條件，對潛艦運作與反潛作戰至關重要，不僅影響航行安全，也會改變聲波傳遞，進而影響聲納偵測效果。

大陸的調查行動特別集中於「第一島鏈」周邊。專家指出，北京擔心受制於該區域，因此積極掌握海域環境，以利未來突破封鎖。此外，大陸亦在關島、夏威夷、巴布亞紐幾內亞及澳洲周邊海域進行測繪，並將行動延伸至印度洋與北極航道。印度洋是中國能源進口的重要通道，而北極則被視為未來戰略前沿。

2014年，中國海洋大學學者提出「透明海洋」構想，透過部署大量感測器掌握海洋環境變化。該計畫已由南海擴展至太平洋與印度洋，在日本以東、菲律賓以東及關島周邊部署數百個感測設備。

大陸官方表示，相關系統可即時監測水溫、鹽度與海底活動，但部分專家對其即時性持保留態度，認為即使是延遲數據，仍具軍事價值。部分感測器設於敏感水道，例如台灣與菲律賓之間海峽，該區為美軍潛艦進入南海的重要通道。

山東省官員表示，「透明海洋」計畫旨在確保海上防衛與安全，並與美國相關系統作比較。專家指出，大陸透過海底測繪與監測，已逐步建立在全球關鍵海域部署與偵測潛艦的能力。

新加坡學者許瑞麟（Collin Koh）表示，大陸對其可能活動的海域已具相當清晰的認知，無論在和平或戰時皆具戰略意義。大陸研究人員亦坦言，未來將把相關科研成果轉化為海上作戰能力，進一步強化海軍戰力。