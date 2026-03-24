人權觀察：大陸維權律師謝陽遭判刑5年 照理明年1月可出獄

美國人權團體「人權觀察」今晚表示，遭到關押的知名中國維權律師謝陽今天已依「煽動顛覆國家政權罪」被判處5年徒刑，按照他已受到拘留的時間計算，理論上他明年1月可出獄。

法新社報導，現年54歲的謝陽曾為基督教和民主運動人士辯護，並因發表被認定為批評中國政府和中國共產黨的言論，多年來遭到當局監視。

謝陽在2022年1月被捕，同年遭到起訴。根據法新社見過的起訴書副本，他被指控透過在國內外社群網路上的帳號及接受外國媒體訪問時，發表「攻擊與誹謗國家權威、社會主義制度及中國共產黨領導的言論」。

「人權觀察」（Human Rights Watch，HRW）說，謝陽的案件去年10月在非公開情況下進行審理，中國長沙市中級人民法院已於今天做出判決。

謝陽的前妻陳桂秋在社群媒體平台發文指出，謝陽是在沒有辯護律師在場的情況下受審，他有意對判決提出上訴。