快訊

「豆腐媽媽」替身墜樓賣命酬勞曝光！未婚妻痛揭畫面泣訴：二度傷害

逃亡多天抓到了！中油「最貪執行長」徐漢在台東落網

聽新聞
0:00 / 0:00

人權觀察：大陸維權律師謝陽遭判刑5年 照理明年1月可出獄

中央社／ 紐約23日綜合外電報導

美國人權團體「人權觀察」今晚表示，遭到關押的知名中國維權律師謝陽今天已依「煽動顛覆國家政權罪」被判處5年徒刑，按照他已受到拘留的時間計算，理論上他明年1月可出獄。

法新社報導，現年54歲的謝陽曾為基督教和民主運動人士辯護，並因發表被認定為批評中國政府和中國共產黨的言論，多年來遭到當局監視。

謝陽在2022年1月被捕，同年遭到起訴。根據法新社見過的起訴書副本，他被指控透過在國內外社群網路上的帳號及接受外國媒體訪問時，發表「攻擊與誹謗國家權威、社會主義制度及中國共產黨領導的言論」。

「人權觀察」（Human Rights Watch，HRW）說，謝陽的案件去年10月在非公開情況下進行審理，中國長沙市中級人民法院已於今天做出判決。

謝陽的前妻陳桂秋在社群媒體平台發文指出，謝陽是在沒有辯護律師在場的情況下受審，他有意對判決提出上訴。

社群媒體

延伸閱讀

員林百果山削臉虐殺案…吳嫌曾撞死人判刑11年 今年初才出獄又犯案

台南社區救生員對住戶大喊「此人有性病」 誹謗罪判罰6千元

聯合報社論／律師被打、要犯潛逃，司法部門都無動於衷

Ａ詐團 吞毒品 前警員二審仍重判五年

相關新聞

港大教授：意識美國內戰人變多 台海戰爭機率越來越低

面對複雜多變的地緣政治，加上緊接而至的中美領導會面，香港大學政治與公共行政學系教授李成24日在博鰲論壇期間回應本報表示，他仍認為台海問題可以和平解決。現在意識到美國內戰的人越來越多，而台海問題戰爭的概率也是越來越低。

大陸金融監管總局副局長周亮任上落馬 金融反腐走向縱深

大陸官方今天通報，國家金融監督管理總局副局長周亮任上落馬，他被指控涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。周亮曾任大陸前國家副主席王岐山的秘書，並在紀檢系統工作過。陸媒財新網指出，周亮被查象徵金融監管部門反腐走向縱深。

為與美國潛艦戰做準備？ 大陸擴大海底測繪

路透24日報導，中國大陸正大規模展開海底測繪與監測行動，範圍涵蓋太平洋、印度洋及北極海，並動員數十艘科研船前往全球戰略海域繪製海床地形。

對川習會樂觀 美前商務部長：美中達成協議會給世界貿易立下典範

美國前商務部長古鐵雷斯24日在博鰲分論壇上發言表示，他希望中美能達成協議，會給未來世界貿易格局豎立典範，大家都在看中美之間，不能光看WTO標準。一個時代話題就是看中美如何各退一步，進行協調，兩大不同模式如何相互調整。中美過去兩種模式都非常成功，讓中美兩國提供領導力、提供未來發展的指導方向。

港國安新規「拒交手機密碼可判刑1年」 陸委會示警：赴港前應慎思

香港政府近日修訂港版國安法第43條實施細則，新增多項執法權，包括接受調查時若拒絕提供電子設備的密碼即屬犯罪，最高可判刑1年。陸委會24日表示，新規不僅更加限縮香港的自由與人權，也讓香港的旅遊、營商、交流環境風險再度升高，提醒國人赴港前應審慎思考。

徐春鶯遭反滲透法起訴 陸委會：勿因個案污名化陸配

陸配徐春鶯涉受中共指示助選特定候選人，遭新北地檢署依反滲透法等罪起訴。陸委會對此表示，尊重司法機關審認，並盼大眾不要因少...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。