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港大教授：意識美國內戰人變多 台海戰爭機率越來越低

聯合報／ 記者黃雅慧／海南博鰲即時報導
香港大學政治與公共行政學系教授李成仍認為台海問題可以和平解決。現在意識到美國內戰的人越來越多，而台海問題戰爭的概率也是越來越低。記者黃雅慧／攝影
香港大學政治與公共行政學系教授李成仍認為台海問題可以和平解決。現在意識到美國內戰的人越來越多，而台海問題戰爭的概率也是越來越低。記者黃雅慧／攝影

面對複雜多變的地緣政治，加上緊接而至的中美領導會面，香港大學政治與公共行政學系教授李成24日在博鰲論壇期間回應本報表示，他仍認為台海問題可以和平解決。現在意識到美國內戰的人越來越多，而台海問題戰爭的概率也是越來越低。

李成是香港大學當代中國與世界研究中心（CCCW）的創始主任，在加入香港大學之前，李博士曾任布魯金斯學會約翰·L·桑頓中國中心主任及高級研究員，以及美國國家中美關係委員會主任。對中國政經、中美關係有深刻的研究。

李成自2023年以來便判斷中美之間在台海發生戰爭的概率，比美國發生內戰的概率還低。他認為現在局勢依然往這方面發展。

李成說其中有太多原因，他指出，金融時報2024年曾報導，大陸國家主席習近平跟馮德萊恩對話當中講到，中國要努力解決台灣問題是美國的一個陷阱，他說，如果是陷阱的話，根本就不會陷入這個陷阱來，但並不是說中國不會放棄使用武力，最好是戰略的威懾，「但是用不用武力，這是另外一回事情。」

李成續指，當前世界上，他認為中國大陸領導人沒有像美國人想像那麼糟糕，他們有很大的睿智去處理台灣的問題，而現在更擔心的問題一個個發生，美國對委內瑞拉的打擊，對加拿大威懾，對革命戰爭的威懾，現在對伊朗更是不知道哪日可以結束的戰爭，所以整個的觀察點「認為中國要打仗完全是錯了，而更多的美國已經陷入了又一個的戰爭。」

至於談及伊朗戰爭是否外溢到中美關係，李成指出，這不一定是等化的關係，要看伊朗戰爭發生到什麼樣的階段，實際上伊朗戰爭也不是中國利益所在，中國在中東有極大的利益和平，包括能源等，中國當然不願意伊朗被美國所管轄，因此，中國希望中東有一定的和平，而且美國如果跟伊朗的交戰不斷的擴大，可能會危及世界各地的安全。

李成又說，美國陷入了伊朗，可能會對中國軟弱這個情況也不對。這不像20多年前美國911時期，現在美國跟中國已不可同日而語，當時小布希總統馬上意識到以前把中國當成敵人是錯的，所以就改變了戰略，因為真正敵人不是中國，不是俄羅斯，而是恐怖分子。

李成說，20多年過去了，現在美國有多少人認為中國不是美國的對手，中國不是美國的威脅，所以這個情況發生了很大的變化。美國很多人包括川普有時候也會這樣表述，但他之所以這樣，其實不想獲得更多戰爭，有的是針對中國，但真的怎麼想是另外一回事，「度的問題是很難把握的。」

整體而言，李成表示，伊朗的戰事對中國意味著什麼？要看程度跟發展，同時中國也有很多悖論和政策上的選擇，並非如我們想像。中國不會希望趁美國的事情幸災樂禍，但同時認為中國就是見死就不救，也不是中國，因為伊朗的關係也是極其重要的，無論是能源還是人民幣的匯率還是中國戰略。

論壇上，李成也設想十年後的發展，他認為美國做了自我傷害事情，但有信心美國最終會解決自己問題，只要中美之間沒有戰爭，因為戰爭都是損害很大，也相信中國經濟會超過美國，且中國不會用武力攻擊台灣，會是和平解決方案。

美國 台灣問題 俄羅斯

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