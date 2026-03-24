港大教授：意識美國內戰人變多 台海戰爭機率越來越低

面對複雜多變的地緣政治，加上緊接而至的中美領導會面，香港大學政治與公共行政學系教授李成24日在博鰲論壇期間回應本報表示，他仍認為台海問題可以和平解決。現在意識到美國內戰的人越來越多，而台海問題戰爭的概率也是越來越低。

李成是香港大學當代中國與世界研究中心（CCCW）的創始主任，在加入香港大學之前，李博士曾任布魯金斯學會約翰·L·桑頓中國中心主任及高級研究員，以及美國國家中美關係委員會主任。對中國政經、中美關係有深刻的研究。

李成自2023年以來便判斷中美之間在台海發生戰爭的概率，比美國發生內戰的概率還低。他認為現在局勢依然往這方面發展。

李成說其中有太多原因，他指出，金融時報2024年曾報導，大陸國家主席習近平跟馮德萊恩對話當中講到，中國要努力解決台灣問題是美國的一個陷阱，他說，如果是陷阱的話，根本就不會陷入這個陷阱來，但並不是說中國不會放棄使用武力，最好是戰略的威懾，「但是用不用武力，這是另外一回事情。」

李成續指，當前世界上，他認為中國大陸領導人沒有像美國人想像那麼糟糕，他們有很大的睿智去處理台灣的問題，而現在更擔心的問題一個個發生，美國對委內瑞拉的打擊，對加拿大威懾，對革命戰爭的威懾，現在對伊朗更是不知道哪日可以結束的戰爭，所以整個的觀察點「認為中國要打仗完全是錯了，而更多的美國已經陷入了又一個的戰爭。」

至於談及伊朗戰爭是否外溢到中美關係，李成指出，這不一定是等化的關係，要看伊朗戰爭發生到什麼樣的階段，實際上伊朗戰爭也不是中國利益所在，中國在中東有極大的利益和平，包括能源等，中國當然不願意伊朗被美國所管轄，因此，中國希望中東有一定的和平，而且美國如果跟伊朗的交戰不斷的擴大，可能會危及世界各地的安全。

李成又說，美國陷入了伊朗，可能會對中國軟弱這個情況也不對。這不像20多年前美國911時期，現在美國跟中國已不可同日而語，當時小布希總統馬上意識到以前把中國當成敵人是錯的，所以就改變了戰略，因為真正敵人不是中國，不是俄羅斯，而是恐怖分子。

李成說，20多年過去了，現在美國有多少人認為中國不是美國的對手，中國不是美國的威脅，所以這個情況發生了很大的變化。美國很多人包括川普有時候也會這樣表述，但他之所以這樣，其實不想獲得更多戰爭，有的是針對中國，但真的怎麼想是另外一回事，「度的問題是很難把握的。」

整體而言，李成表示，伊朗的戰事對中國意味著什麼？要看程度跟發展，同時中國也有很多悖論和政策上的選擇，並非如我們想像。中國不會希望趁美國的事情幸災樂禍，但同時認為中國就是見死就不救，也不是中國，因為伊朗的關係也是極其重要的，無論是能源還是人民幣的匯率還是中國戰略。

論壇上，李成也設想十年後的發展，他認為美國做了自我傷害事情，但有信心美國最終會解決自己問題，只要中美之間沒有戰爭，因為戰爭都是損害很大，也相信中國經濟會超過美國，且中國不會用武力攻擊台灣，會是和平解決方案。