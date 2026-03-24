對川習會樂觀 美前商務部長：美中達成協議會給世界貿易立下典範

美國前商務部長古鐵雷斯24日在博鰲分論壇上發言表示，他希望中美能達成協議，會給未來世界貿易格局豎立典範，大家都在看中美之間，不能光看WTO標準。一個時代話題就是看中美如何各退一步，進行協調，兩大不同模式如何相互調整。中美過去兩種模式都非常成功，讓中美兩國提供領導力、提供未來發展的指導方向。

古鐵雷斯對於上半年可能舉行的川習會抱持樂觀態度，他認為川普希望和習近平有良好關係，川普希望成為21世紀偉大總統，也因此他必須解決很多問題，且不斷嘗試，但很多時候又會走偏，他認為川普本人至少應該到一次中國親眼看看，才能最終制定跟中國打交道政策。也因為中美雙方有這樣的意願使中美關係變得可行有效，中間保持樂觀，因為雙方都有變好意願，中間也需要更多信任。雖然影響雙方信任因素很多，整體來說很樂觀。

世界貿易組織前首席經濟學家、美利堅大學教授羅伯特·庫普曼表示，未來世界會變好的，現在面臨的挑戰會帶來很多負面影響，清楚一點，現在大家朝著合作跟協調方向前進，會帶來很多社會效應。

庫普曼指出，美國常以國家安全為由祭出關稅懲罰，但他提醒，中國也把國家安全嵌入到十五五規劃裡，這也會影響市場准入。他認為外界關注美國國安效應，也要注意中國也把國家安全放在戰略裡。

香港大學政治與公共行政學系教授李成表示，中美之間的緊張態勢是結構式的，不是單一領導帶來，從二戰後，美國從未遇過這樣的挑戰，蘇聯只是在軍事、某些技術如航天很強大，但中國是軍事、經濟、技術、文化都很強，儘管李成並不認為中國各方面都如此強大，但這種老大、老二之間競爭會持續持續下去。

李成說，中國人均GDP增速在上漲，且中產人數持續增加，高於歐美，歐美中產階級在萎縮。他指出，中美兩國元首峰會上方向不會變化，貿易問題解決不了，但文化交流跟其他領域重啟，如果兩國貿易停止，戰爭要開始，但好事在於中國在經濟關稅上會願意妥協。

李成稱，川普可能五月訪中，隨著伊朗戰爭開始，也不知道未來如何發展。除了經濟問題，中美兩國要繼續討論跟交流，不期待轉折，但如果兩國緊張甚至發生戰爭是大家不願看到的局面，他稱雙方都有共同利益，都不希望戰爭、都希望金融穩定，他認為大家應該看到共同利益，而不光是分歧，「很開心看到兩國領袖願意期待見面，避免災難發生。」