徐春鶯遭反滲透法起訴 陸委會：勿因個案污名化陸配

面對複雜多變的地緣政治，加上緊接而至的中美領導會面，香港大學政治與公共行政學系教授李成24日在博鰲論壇期間回應本報表示，他仍認為台海問題可以和平解決。現在意識到美國內戰的人越來越多，而台海問題戰爭的概率也是越來越低。

2026-03-24 19:43