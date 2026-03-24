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徐春鶯遭反滲透法起訴 陸委會：勿因個案污名化陸配

中央社／ 台北24日電
陸委會。圖／聯合報系資料照片
陸委會。圖／聯合報系資料照片

陸配徐春鶯涉受中共指示助選特定候選人，遭新北地檢署依反滲透法等罪起訴。陸委會對此表示，尊重司法機關審認，並盼大眾不要因少數違法人士污名化陸配。

台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯涉長期與中共組織往來，匯報國內政情，並受中共指示替指定候選人站台造勢，新北地檢署今天依反滲透法、銀行法、刑法偽造文書、詐欺取財等罪起訴，並建請法院從重量刑。

針對此事，陸委會今晚以書面表示，有關特定個案，陸委會尊重司法機關審認。

陸委會表示，不論什麼身分，只要配合中共滲透、破壞台灣民主，政府都會嚴正依法查辦。

陸委會說，相信絕大多數陸配來到台灣，都是支持台灣的民主自由，並且希望在台安居樂業，為社會付出貢獻。希望社會大眾不要因少數違法人士而污名化陸配。

偽造文書 陸配 徐春鶯 陸委會

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