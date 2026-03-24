大陸金監總局副局長周亮被查 曾任中紀委組織部長

香港23日公布修訂後的「港區國安法」實施細則，加入有關電子設備的補充條文，未來在香港接受調查時若拒絕提供手機或電腦密碼，可處1年徒刑，另允許海關可檢取及充公具煽動意圖的物品。這項法規調整被視為是對政治異見的進一步打壓。

2026-03-24 12:54