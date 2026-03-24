快訊

孫芸芸升格「最辣阿嬤」 傳繼承40億家產 愛女當單親媽有強大底氣

洗錢共犯林秉文遭槍殺 88會館郭哲敏出庭被問「是誰下手？」反應曝光

無差別攻擊！伊朗亂炸鄰國惹火波灣 美媒曝中東2國「快要參戰」有新動作

聽新聞
0:00 / 0:00

陸外交部稱駐日使館遭不法之徒闖入 並發出死亡威脅

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部稱，中國駐日本大使館24日上午遭一名自稱是日本自衛隊現役官員的不法之徒翻牆強行闖入，並威脅要以所謂「神」的名義殺死中國外交人員。路透
大陸外交部稱，中國駐日本大使館24日上午遭一名自稱是日本自衛隊現役官員的不法之徒翻牆強行闖入，並威脅要以所謂「神」的名義殺死中國外交人員。路透

大陸外交部今天下午稱，一名自稱為日本自衛隊現役官員的不法之徒翻牆強行闖入中國駐日本大使館。陸方表示，已向日方嚴正交涉，提出強烈抗議。

目前，在大陸駐日大使館的官網、微信公眾號和社群平台X上並未見到相關公告，日本媒體共同社、讀賣新聞、NHK等也沒有搜尋到相關報導。

新華社，大陸外交部發言人林劍24日在例行記者會上表示，3月24日上午，一名自稱為日本自衛隊現役官員的不法之徒翻牆強行闖入中國駐日本大使館，此人承認自身行為非法，威脅要以所謂「神」的名義殺死中國外交人員。

林劍稱，中方對這一事件深感震驚，已向日方嚴正交涉，提出強烈抗議。中方要求日方立即徹查事件，嚴懲有關人員，給中方一個負責任的交代。

中國駐日本大使館本月初曾發布新聞稿稱，3月1日，多名中國公民在東京街頭觀看馬拉松比賽期間，遭到數名日本右翼分子滋擾，被在場警察阻止。中國駐日本大使館再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒在日中國公民務必提高安全防範意識，加強自我保護。

新華社 大使館 日本

延伸閱讀

日外交藍皮書：中國對日施壓升高 仍盼對話改善關係

美令盟友護航荷莫茲海峽 日本民調逾半反對派自衛隊

「日中友好成人式」中國學生臨時退場 傳遭校方施壓

外交部斥丹麥屈從中國 籲更正居留證台灣國籍標示

相關新聞

陸外交部稱駐日使館遭不法之徒闖入 並發出死亡威脅

大陸外交部今天下午稱，一名自稱為日本自衛隊現役官員的不法之徒翻牆強行闖入中國駐日本大使館。陸方表示，已向日方嚴正交涉，提出強烈抗議。

精準預言美伊開戰 北京中學老師暴紅 「比盲眼龍婆還神」

這段時間，一個叫江學勤的華人突然在英文世界火了。他精準預測國際局勢，尤其關於美伊戰爭、美元霸權及東亞秩序的前瞻性分析，引起全球熱議，被外媒稱為「中國的諾查丹瑪斯」，還有人大讚「比盲眼龍婆還神」。江學勤目前在北京朝陽區一所叫「探月學校」的私立中學任教，教歷史與哲學。

日本調整軍力 陸官媒批「國防泡沫」難解經濟困境

據日本《共同社》報導，日本海上自衛隊23日新組建統轄護衛艦與掃雷部隊的「水上艦隊」，並在其下新設「水陸兩棲機雷戰群」，被視為近年最大幅度的編制調整之一。日媒指出，此舉被視為著眼於中國動向，並作為強化南西諸島防衛能力的一環。

港國安法修訂實施細則 拒絕提供電子設備密碼屬犯罪

香港23日公布修訂後的「港區國安法」實施細則，加入有關電子設備的補充條文，未來在香港接受調查時若拒絕提供手機或電腦密碼，可處1年徒刑，另允許海關可檢取及充公具煽動意圖的物品。這項法規調整被視為是對政治異見的進一步打壓。

靳磊任深圳書記 中共政壇「廈大財經幫」受矚目

據港媒《明報》24日報導，四川省委原常委、組織部長靳磊以「黑馬」之姿出任深圳市委書記，引發關注。除人事安排本身外，外界亦將此與「廈門大學財經幫」版圖延伸相連結。具經濟學背景的靳磊，主政被稱為「中國矽谷」的深圳，相關布局具一定象徵意義。

4年內第4次 西班牙首相下月又要赴陸訪問

西班牙首相桑切斯辦公室23日公告，桑切斯將於4月13日至15日對中國進行正式訪問，但未透露具體行程安排。此次訪問是桑切斯四年內第四次訪問中國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。