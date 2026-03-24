陸外交部稱駐日使館遭不法之徒闖入 並發出死亡威脅

大陸外交部今天下午稱，一名自稱為日本自衛隊現役官員的不法之徒翻牆強行闖入中國駐日本大使館。陸方表示，已向日方嚴正交涉，提出強烈抗議。

目前，在大陸駐日大使館的官網、微信公眾號和社群平台X上並未見到相關公告，日本媒體共同社、讀賣新聞、NHK等也沒有搜尋到相關報導。

據新華社，大陸外交部發言人林劍24日在例行記者會上表示，3月24日上午，一名自稱為日本自衛隊現役官員的不法之徒翻牆強行闖入中國駐日本大使館，此人承認自身行為非法，威脅要以所謂「神」的名義殺死中國外交人員。

林劍稱，中方對這一事件深感震驚，已向日方嚴正交涉，提出強烈抗議。中方要求日方立即徹查事件，嚴懲有關人員，給中方一個負責任的交代。

中國駐日本大使館本月初曾發布新聞稿稱，3月1日，多名中國公民在東京街頭觀看馬拉松比賽期間，遭到數名日本右翼分子滋擾，被在場警察阻止。中國駐日本大使館再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒在日中國公民務必提高安全防範意識，加強自我保護。