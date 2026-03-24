葛來儀：中東情勢不穩定對中國構成重大挑戰

美伊戰爭踏入第4週，美國總統川普最新表示，若美伊達成協議，將共同控制荷莫茲海峽，但伊朗方面否認曾跟美談判。美國學者葛來儀向中央社表示，如果美國增加對中東區域能源供應的控制，可能會損害中國的利益。

美伊戰爭在過去數天出現重大轉折，先是川普對伊朗發出最後通牒，指若伊朗不在48小時內全面開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），美國會打擊並摧毀伊朗多座發電廠。伊朗則指若美國付諸行動，伊朗會徹底封鎖該海峽。

川普在最後通牒限期前表示，美伊進行了良好且富有成效的對話，已下令延後對伊朗電廠及能源基礎設施的軍事打擊行動，為期5天。川普並表示美伊進行了談判，若雙方達成協議，將共同控制荷莫茲海峽。

川普表示可能在5天內與伊朗達成協議，但伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）否認與美談判，美伊戰爭仍未有明確的停火時間。

「德國馬歇爾基金會」（The German MarshallFund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）日前接受中央社查詢時已預警，中東局勢的不穩定對中國構成重大挑戰。

葛來儀表示，伊朗衝突對中國帶來的風險，超過了華盛頓從印太地區分心到中東應對戰爭，對中國帶來的潛在利益。

葛來儀表示，中東區域的不穩定對中國構成重大挑戰，特別是如果衝突持續延長，「如果美國增加對區域能源供應的控制，可能會損害中國的利益。」

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻近日在國防事務分析平台「戰爭困境」（War on the Rocks）中撰文表示，中國85%的能源是自給自足，而中國進口石油中，有逾10%來自伊朗；中國很久以前已將石油來源分散全球，以免造成過度單一依賴。

孫韻又表示，中國一直對中東能源供應充滿信心是基於一個假設，就是中東爆發大規模區域衝突是不太可能，也不會持續。中方人士一貫否認中國需要在中東地區建立軍事力量，因為中國不太可能在中東完全失去獲取能源的渠道。

孫韻又指，但如果荷莫茲海峽關閉超過3個月，將對中國長期以來的假設，即重大區域衝突導致石油供應中斷是不可持續，構成重大考驗。

孫韻又表示，如果荷莫茲海峽關閉持續數月，使中國的石油進口面臨壓力，中國可能會被推向採取行動，就是中國更有可能與主要的石油消費國和生產國協調，向美國施壓要求停火，以尋求恢復該海峽的運輸。

川普因美伊戰爭而延後訪中行程，POLITICO政治新聞網引述知情人士透露，川普政府稱，在伊朗戰事結束前不會重排川普與中國國家主席習近平的峰會日程。不過，白宮對此否認。

對於若川普在美中元首峰會前達到其在伊朗戰爭的目的，會否影響美中的談判實力，葛來儀表示，目前不清楚美國在中東區域的目標為何，但川普幾乎肯定會將美國與以色列的軍事行動描述為重大成功。這是否真的會改變美中的權力平衡，不僅取決於現實情況，也取決於各方的認知。

美中元首峰會可能延至5月中，較原來峰會時間更接近美國中期選舉，中國會否要求美國放寬高科技產品出口、取消對中國的301調查，或以購買更多美國大豆等作為談判籌碼，葛來儀表示，這些貿易議題的框架可能已在此前的巴黎會談中達成。