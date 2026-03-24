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日本調整軍力 陸官媒批「國防泡沫」難解經濟困境

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
美國總統川普（右）19日在白宮與日本首相高市早苗（左）會晤時發言。（美聯社）
美國總統川普（右）19日在白宮與日本首相高市早苗（左）會晤時發言。（美聯社）

日本《共同社》報導，日本海上自衛隊23日新組建統轄護衛艦與掃雷部隊的「水上艦隊」，並在其下新設「水陸兩棲機雷戰群」，被視為近年最大幅度的編制調整之一。日媒指出，此舉被視為著眼於中國動向，並作為強化南西諸島防衛能力的一環。

對此，陸媒《環球時報》引述軍事專家張軍社分析稱，日本正以「切香腸」式的漸進方式調整武裝力量性質，逐步由以防衛為主，轉向具備攻防兼備能力，並持續發展進攻性軍事力量，包括擴充兵力與更新武器裝備，恐對區域安全穩定帶來衝擊。

張軍社並指出，日本武裝力量目前已不僅侷限於傳統陸、海、空領域，也逐步拓展至太空、網路及認知作戰等新興領域，朝向多維度作戰體系發展。他認為，此舉部分意圖在於配合美國印太戰略，在多領域與美方進行協同運作，提升整體戰略聯動能力。

此外，陸官媒《人民日報》24日發表「鐘聲」評論指出，日本國內有意見認為，高市政權罔顧經濟民生，不斷推動修憲、增加防衛支出以及擴大武器出口，並為了所謂「強化威懾」而「獻媚美國」，這是一條「完全錯誤的道路」。評論直指，日本政府試圖透過炒作外部地緣風險，轉移國內矛盾、掩蓋經濟困境，形同政治上的「障眼法」，也暴露出其在宏觀經濟治理上的乏力。

評論進一步指出，日本經濟復甦本就面臨多重壓力，高市政權卻執意推動軍事擴張與防衛鬆綁政策，不僅加重國民負擔，也被視為一場高風險的地緣政治冒險。文章並將此路徑形容為試圖重走「以軍需促景氣」的老路，甚至被批評有復活軍國主義的傾向。

評論認為，高市這一套操作，雖然短期內能催生出「國防泡沫」，但實質上是將日本經濟日益綁上「新型軍國主義」的戰車，最終代價由日本國民承擔。

評論最後強調，高市政權所推動的黷武路線，並非解決日本經濟困境的良方，反而可能加劇結構性問題。試圖透過軍備擴張與財政支出來掩飾治理失能的作法，被形容為一場政治豪賭，不僅難以奏效，更可能使日本走向更加不穩定的發展路徑。

日本 地緣風險

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