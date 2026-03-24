研究：美國未來10年缺中國通 處理美中關係陷困難

據報導，在未來10年內，美國將會嚴重缺乏熟悉中國問題的專家，這會導致華盛頓的決策者在處理其對外最重要的戰略關係（美中關係）上陷入困難。

香港南華早報今天報導，美國一個基金組織最近發表報告，提出以上警告。

這份報告由美中教育信託基金的專家工作小組發表，該基金的總部位於華盛頓，為非牟利組織。

報告表示，隨著美國的中國問題專家陸續退休，以及到中國留學的美國人數急劇下降，由此產生的人才缺口將構成「國家安全和經濟競爭力」問題。

據報導，前美國駐中國大使伯恩斯（NicholasBurns）在報告發布會上說，「這關乎國家安全」，並強調學習漢語以及在中國生活的重要性。

伯恩斯是美國前總統拜登時期的駐中國大使。

報導表示，這項研究於2025年9月至2026年1月期間進行，由美國駐北京大使館資助進行。

研究提出，美方應該把中國專業知識視為戰略資產，並敦促華盛頓將雙邊教育交流提升到與美中貿易和安全同等重要的水準。

報告又表示，「美國理解和管理其最重要的戰略關係的能力正在下降」，原因是相關專家陸續退休並且沒有得到補充。

報告認為，在這個問題上，美中雙方都有過錯，包括各自限制簽證政策、過度誇大對間諜的擔憂、根深蒂固的不信任、預算削減和過於嚴苛的國家安全考量。

該研究呼籲美國將中國專業知識視為國家資源，原因是美方需要對中國作出準確評估，而這方面可以由密切關注中國發展動態的人定期更新。