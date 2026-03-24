港府修訂國安法實施細則 新增多項執法權

香港當局修訂的國安法實施細則昨天刊憲生效，新修訂增加了政府一些執法權，有人擔心當局是否藉此擴權。不過，有政界人士及法律專家說，相關修訂只是改善執法細節，並非擴權。

香港國安法全稱「維護國家安全法」，共有68條，其中第43條涉及執法部門調查嚴重案件時可以採取的各種措施，比如搜查處所和車輛、限制離境、凍結資產、要求刪除訊息、要求境外政治性組織提供資料、截取通訊和秘密監察等。

在國安法生效後，當局隨即公布了第43條的實施細則，具體列出執法部門的權力；昨天生效的修訂本，對原先的實施細則作出一些修改。

綜合本地媒體今天的報導，經修訂後的實施細則，新增多項執法權力，包括：

一、警方可要求指明人士（嫌犯）提供電子設備密碼或解密方法，若無合理辯解而不遵從，可判刑1年；

二、海關獲授權充公具煽動意圖物品等；

三、因為國安罪行而被判10年或以上刑期者，其指明財產可被充公。

四、若提供虛假或具誤導成分資料等，可被罰港幣50萬元及監禁3年。

據報導，此前的實施細則並無授權警員要求嫌疑人提供解密方法，這增加了調查難度，甚至可能導致未能及時識別其他涉案者或無法獲得關鍵證據。

對於港府修訂實施細則，外界有人擔心這是擴大官方的執法權。

不過，明報今天引述行政會議成員、資深大律師湯家驊說，這次修訂只是根據過往經驗而改善相關細節，比如列明警方可以要求相關人士提供密碼電子設備密碼，美國及英國等國家也有相同條文。

此外，保安局前局長、行政會議召集人葉劉淑儀說，這次修訂實施細則與本地其他法令的做法相若，比如在充公指明資產方面，目前本地法律也規定，被裁定違反洗黑錢罪的人，其資產可被當局充公。

港府昨天公布修訂實施細則刊憲時表示，過去多年在辦理危害國家安全犯罪案件和執行實施細則中，汲取了實踐和執行的經驗，於是根據這些經驗及相關法庭案例予以修訂，以完善執法機構可以採取的措施，以及釐清相關法律程序和技術安排。

港府發言人並說，維護國家安全只有進行時，沒有完成時；在目前地緣政治形勢複雜多變的情況下，香港面對的國家安全風險可能突如其來且無法預計，因此必須保持高度警惕，持續完善維護國家安全的法律制度及執行機制。

港府官員今天會向立法會說明修訂實施細則內容。