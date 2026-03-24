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靳磊任深圳書記 中共政壇「廈大財經幫」受矚目

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
廈門大學是中國第一所由華僑創辦的大學，廈大校友如今在中共政壇也是一股備受矚目的勢力。圖為2021年廈大百年校慶時的資料照，圖中塑像是廈門大學創辦人陳嘉庚。（中新社）
廈門大學是中國第一所由華僑創辦的大學，廈大校友如今在中共政壇也是一股備受矚目的勢力。圖為2021年廈大百年校慶時的資料照，圖中塑像是廈門大學創辦人陳嘉庚。（中新社）

據港媒《明報》24日報導，四川省委原常委、組織部長靳磊以「黑馬」之姿出任深圳市委書記，引發關注。除人事安排本身外，外界亦將此與「廈門大學財經幫」版圖延伸相連結。具經濟學背景的靳磊，主政被稱為「中國矽谷」的深圳，相關布局具一定象徵意義。

深圳市委書記一職歷來被視為含金量極高的副部級職位。過去30年9任書記中，多數最終晉升正部級，甚至有人進入政治局。歷任人選多具廣東或發達地區歷練，例如曾任深圳市長的王榮、許勤，或曾主政青島、太原等城市的幹部。

相較之下，靳磊過去曾任河南安陽市長、四川德陽市委書記，兩地均非一線城市。不過，其學經歷完整，畢業於武漢大學政治學系行政管理專業，並取得廈門大學經濟學碩士學位。橫跨河南、四川，歷任發改、組織、政法及地方主政等多個重要崗位，累積豐富的地方治理與跨領域經驗。此外，他曾任鄭州市委副書記，當地為富士康全球最大iPhone生產基地之一，曾承擔全球約6成的組裝產能。

據財新網報導，靳磊具廈大財金系金融學背景，2002年取得經濟學碩士學位，其碩士論文題為「我國創業投資基金的風險控制研究」，導師為鄭榮鳴。

明報指出，廈門大學經濟學院長年為大陸政商界輸送人才，形成所謂「財經幫」，校友遍布中共高層，包括國務院副總理何立峰、前財政部長劉昆，以及上海市長龔正、中央金融辦常務副主任王江、退役軍人事務部長裴金佳、國務院研究室主任沈丹陽、國台辦副主任潘賢掌等。

在此背景下，靳磊被視為「廈大財經幫」新一代成員，其進入深圳這一科技與金融重鎮，被解讀為該影響力的進一步延伸。

圖為新任深圳市委書記靳磊。（圖／取自微博）
圖為新任深圳市委書記靳磊。（圖／取自微博）

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