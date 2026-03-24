4年內第4次 西班牙首相下月又要赴陸訪問

西班牙首相桑切斯辦公室23日公告，桑切斯將於4月13日至15日對中國進行正式訪問，但未透露具體行程安排。此次訪問是桑切斯四年內第四次訪問中國。

桑切斯曾強烈批評美國總統川普對伊朗發動戰爭。儘管川普威脅將因此中斷與西班牙的貿易往來，桑切斯仍重申反對戰爭的立場，並拒絕華盛頓提出使用西班牙軍事基地對伊朗採取行動的要求。

對於川普威脅要切斷與西班牙的所有貿易關係，大陸外交部發言人毛寧本月4日主持例行記者會時評論，美國和以色列軍事打擊伊朗違反國際法，貿易不應該被工具化、武器化。

桑切斯曾在2025年4月、2024年9月、2023年3月訪問中國，去年4月訪問北京時，他與中國大陸國家主席習近平會面，當時正值川普宣布「對等關稅」後的數日。

《南華早報》2月引述知情人士報導，桑切斯正在計劃今年的訪華行程。西班牙埃爾卡諾皇家研究所資深分析師奧特羅（Miguel Otero-Iglesias）表示，桑切斯此前提議，將訪華作為一項年度活動，「我認為他相信中國很重要，高層訪問對於鞏固兩國關係很重要」。

西班牙國王菲利佩六世去年11月訪華並與習近平會面。路透評論，此次訪問體現出西班牙政府尋求平衡對華貿易、縮小逆差的努力，觀察人士也認為，中國對西班牙作為歐洲潛在「新夥伴」的信任日增。