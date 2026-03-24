隔窗竊密？陸國安部：窗簾沒拉上會有國安風險

在大陸國安單位眼中，「萬事皆涉國安」。大陸國安部24日發布的國安宣導指出，一場關乎決策的涉密會議正在室內緊張進行，窗外卻有雙窺探的眼睛，將一切盡收眼底，甚至用長焦鏡頭拍下桌上文件。文章稱，這是現實生活中真實存在的失洩密風險——一道沒有拉上的窗簾。

大陸國安部表示，「拉上窗簾」防的不是無心之人的隨意一瞥，而是越來越先進的遠程無接觸竊密技術手段：

一、光學成像與遠距離攝錄。現代光學設備早已突破肉眼可視的侷限。高分辨率長焦鏡頭、紅外成像儀甚至智慧型手機配合AI增強處理，可在數百米外清晰攝錄會議幻燈片、紙質文件或白板內容。若未拉窗簾，會場內容極易暴露於外部開闊視野中，形成「天然直播」。

二、激光（雷射）偵聽與振動還原。若會議室內裝有玻璃窗，各類聲源的聲波會引起玻璃輕微振動。境外間諜情報機關可使用激光偵聽設備向窗戶發射不可見激光，通過接收反射信號並分析振動模式，完整還原室內語音內容。此類技術無需侵入物理空間，即可實現隔空竊聽。

三、環境反射與信息殘留。會議室的白板、螢幕甚至參會者眼鏡、手表等均可能成為潛在反射源。竊密者可在附近高樓或相鄰建築上，通過高倍望遠鏡實時捕捉這些反射畫面，結合圖像處理技術重構會議內容。尤其在夜間，室內明亮而室外昏暗，窗戶更如透明螢幕，極易被遠端設備記錄。

大陸國安部提出，必須多角度杜絕失洩密風險：

一、強化物理防護。涉密會議室應優先選擇建築內側無對外窗或具備遮擋條件的房間。如果使用有窗房間，要配備完全遮光窗簾、防窺膜或智能調光玻璃。涉密會議召開前應按流程檢查物理防護設施使用情況，並對會議室周邊環境進行定期巡查，排查可疑設備與人員。

二、加強技術防範。重要涉密會議應在符合大陸國家標準的電磁屏蔽會議室舉行，以阻斷無線信號傳輸。同時可在窗戶附近安裝語音干擾裝置防止竊聽，必要時使用激光探測器檢測室內是否存在激光探測動作。

三、嚴格會場管理。建立完善的涉密會議管理制度，會前須開展針對性的保密教育，明確會議密碼和保密要求；會中安排專人負責安全巡查，確保各項防護措施落實到位；會後要進行徹底的清場檢查，確保涉密文件不遺漏、不外帶，並提醒與會人員不得在非保密場所討論涉密內容。